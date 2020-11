Egypte: Début de l'exercice militaire interarabe à la base de Mohamed Naguib

L'exercice militaire "Seif Al-Arab" (Epée des Arabes) a démarré à la base de Mohamed Naguib, en Egypte, avec la participation de l'Arabie Saoudite, des Emirats Arabes Unis, de la Jordanie, de Bahreïn et du Soudan.

La manoeuvre se poursuivra jusqu'au 26 novembre prochain et se déroulera dans les endroits consacrés à la formation au combat de la base Naguib et dans les zones aérienne et maritime d'entraînement dépendant de la zone militaire nord.

Les forces et les équipements de tous les pays partcipants sont arrivés sur les lieux, dans le respect des mesures préventives.

La manoeuvre "Seif el-Arab" vient poursuivre le renforcement des relations militaires entre l'Egypte et les pays arabes et constitue l'une des formations les plus importantes à l'échelon régional, dans l'objectif de consolider la coopération et l'action conjointe entre les forces armées des deux bords.