Burkina Faso: Le Balai citoyen appelle à des élections apaisées, crédibles et transparentes

A la veille de la tenue de ces élections couplées, le Balai citoyen souhaite bonne chance à tous ces candidats engagés dans ces différents scrutins.

Il saisit cette ultime opportunité pour en appeler au sens de la responsabilité individuelle et collective des différents candidats et de leurs partis et formations politiques afin que le processus électoral en cours connaisse une issue pacifique.

Nul besoin de le rappeler, les défis auxquels notre pays est confronté commande à tous ceux qui aspirent à le servir à quelque niveau de responsabilité politique que ce soit un sens élevé de responsabilité pour l'épargner des affres d'une crise post-électorale.

A l'endroit des citoyens Burkinabè, le Balai Citoyen lance un vibrant appel à se mobiliser massivement le 22 novembre pour exercer leurs droits civiques dans la discipline et le civisme.

Il les invite surtout à opérer leur choix en toute responsabilité en fonction des programmes et offres politiques susceptibles de servir l'intérêt supérieur du Burkina Faso.

En outre, comme en 2015, le Balai Citoyen déploie plusieurs dizaines d'observateurs accrédités par la Commission Électorale Nationale Indépendante (CENI) dans de nombreuses régions du pays.

Ces cibals et cibelles, en plus des autres observateurs accrédités d'autres structures seront nos yeux et nos oreilles dans les différents bureaux de vote du pays. Ils travailleront à la crédibilisation et à la pacification du scrutin.

C'est pourquoi, nous appelons tous les citoyennes et citoyens, après la fermeture des bureaux de vote, à descendre dans les bureaux de vote où ils ont voté pour suivre le décompte de leurs voix, comme la loi l'autorise. « Je vote et je reste ».

Comme aux élections de 2015, nous voterons et nous resterons, en bonnes sentinelles de la démocratie et de la bonne gouvernance, pour participer à la crédibilisation des résultats qui sortiront des urnes.

Pour cela, un état-major de suivi du scrutin à travers nos observateurs sera installé au siège du Balai Citoyen à partir de 06h, le jour des élections, le 22 novembre 2020.

Chers candidats et chers concitoyens, les élections ne sont qu'une compétition pour choisir des hommes et des femmes pour servir leurs concitoyens.

Il est de notre responsabilité individuelle et collective que ces élections soient une opportunité de renaissance pour notre chère patrie déjà durement éprouvée par le plus grand défi sécuritaire de son histoire.

En avant pour des élections apaisées, crédibles et transparentes.

Notre nombre est notre force !

Ensemble, on n'est jamais seul !

Pour le Balai Citoyen, la Coordination Nationale !