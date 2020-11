Afrique: J moins deux ans de la Coupe du monde de football - Le qatar fin prêt !

Le Qatar compte marquer des points dans l'organisation de la Coupe du monde de football. A deux mois de la 21ème édition de cette compétition mondiale qu'il va accueillir du 21 novembre au 18 décembre 2022, le pays est en train de faire peau neuve en ce qui concerne les infrastructures sportives. Et environ 90% de ces infrastructures sont achevées. Le Qatar se dit déterminé à accueillir une Coupe du monde «innovante, accueillante et durable, un tournoi qui changera la perception des gens du Moyen-Orient et du monde Arabe».

L es préparatifs vont bon train à Qatar pour une bonne réussite de la Coupe du monde de football qu'il va accueillir en 2022. A deux ans de la 22ème édition de cette compétition mondiale qui sera pour la première organisée dans le Moyen-Orient et le monde Arabe et pour la deuxième fois en Asie, des progrès majeurs ont été réalisés en termes d'infrastructures de tournoi et d'initiatives de patrimoine dans le pays organisateur.

Selon les autorités Qataries, environ 90% des infrastructures sont achevées. «Trois stades ont été déjà inaugurés et sont opérationnels, trois autres sont en phase finale de construction et les deux restants vont être achevés en 2021», ont-ils fait savoir lors d'une rencontre virtuelle à laquelle Sud Quotidien était conviée. Et d'ajouter, «la distance la plus longue entre les stades n'est que 75 km (AI Bayt à Al Janoub), ce qui signifie que les fans auront la chance d'assister à plus d'un match par jour s'ils le souhaitent et le temps sera idéal pour les fans du football et les touristes, avec des températures moyennes prévues entre 18 et 24 ° C». Sur ce, ils renseignent que «la plupart des stades seront dotés d'une technologie de refroidissement innovante, un élément clé de la candidature du Qatar à la Coupe du monde de la Fifa. La technologie n'est pas brevetée, ce qui signifie que les entreprises du monde entier peuvent en tirer profit».

A en croire les Qatari, la plupart des enceintes des stades disposent d'une vaste gamme d'installations communautaires comme les parcs publics d'Al Janoub et d'Al Bayt qui vont être ouverts plus tôt cette année et utilisés quotidiennement par la communauté locale. Mieux, des sites d'entrainement ont été déjà construits et utilisés par des équipes lors de la 24ème Coupe du Golfe Arabique et de la Coupe du Monde des clubs de la Fifa Qatar 2019 et le reste devant être livré bien avant le tournoi. En ce qui concerne les infrastructures de l'Etat, le métro de Doha est opérationnel avec 37 stations réparties sur trois lignes et beaucoup de routes et d'autoroutes ont été ouvertes. Ce qui va faciliter les déplacements entre les stades. Selon les autorités du football de Qatar, «le pays va développer22nouvelles autoroutes, comprenant des mises à niveau à travers le pays, l'expansion de l'aéroport international Hamad reste sur la bonne voie et d'ici 2022, l'aéroport va être équipé pour servir à plus de50millionsde passagers par an». De tels équipements viendront ainsi s'ajouter aux hôtels et attractions de touristes qui s'ouvrent chaque mois.

«UNE COUPE DU MONDE INNOVANTE, ACCUEILLANTE ET DURABLE»

«Le Qatar est déterminé à accueillir une Coupe du monde innovante, accueillante et durable, un tournoi qui changera la perception des gens du Moyen-Orient et du monde arabe et l'acte d'échauffement le plus notable sera le tournoi inaugural pan-arabe de la FIFA, qui doit avoir lieu en décembre 2021 et réunira des nations arabes d'Asie et d'Afrique», promettent les organisateurs. Avec le report de la Coupe du monde des clubs de la Fifa en février 2021, «ce sera un autre poste de préparation important qui se tiendra et la FIFA et le Qatar affineront leurs plans opérationnels avant 2022». En conséquent, les autorités du football de Qatar sont d'avis que le défi reste «le programme d'innovation organisé par le SC qui invite les entrepreneurs, les innovateurs et les start-ups du monde entier à proposer des solutions qui faciliteront directement l'organisation de la Coupe du Monde de la FIFA par le Qatar ».

Le Qatar tient un œil sur la pandémie de covid-19 qui secoue le monde entier. Une idée des dispositions pour contrer la maladie a déjà commencé avec l'organisation de certaines compétitions au courant de cette année et tout au long de 2020, les travaux de construction se sont poursuivis sur tous les sites, avec des protocoles stricts de santé et de sécurité mis en œuvre pour protéger les travailleurs.