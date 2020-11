Afrique de l'Ouest: Tournoi UFO / Sénégal-Gambie : (5-1) - Les «Lionceaux» en demies

L'équipe nationale du Sénégal U-20 a remporté le derby qui l'a opposé hier, dimanche 22 novembre au stade Lat Dior, à la Gambie, dans le cadre de la deuxième journée de la poule A du tournoi de l'Ufoa. Les Lionceaux ont surclassé les Baby Scorpions sur la marque de (5-1) et se hissent pour les demies-finales de ce tournoi qualificatif pour la coupe d'Afrique des moins de 20 ans prévue l'année prochaine en Mauritanie.

Accrochée d'entrée (1-1) par la Sierra Leone, l'équipe du Sénégal U20 n'a pas tremblé hier, dimanche face à la Gambie pour le compte de la deuxième journée du tournoi Ufoa qualificatif pour la coupe d'Afrique des moins de 20 ans prévue l'année prochaine en Mauritanie. Les Lionceaux ont surclassé les Baby Scorpions qu'ils ont étrillé sur la marque de 5 à 1.

Les Juniors sénégalais ont d'entrée donné le ton avec un but matinal qui intervient dès la quatrième minute. C'est Samba Diallo qui ouvre le score sur un centre de Dion Lopy. La Gambie ne tarde pas réagir et s'offre de bonnes occasions d'égaliser. A la 24ème minute, Bojang passe à côté de l'égalisation après un dribble en pleine surface sénégalaise et un tir non cadré (24e min). A la 27ème minute, ce sera son coéquipier Kadiali Dramé de se montrer dangereux. Leurs efforts seront payants puisqu'ils parviendront à égaliser suite à un pénalty obtenu à la 44ème minute et transformé grâce Mamadou Bojang (1-1).

La joie des Baby Scorpions ne sera que de courte durée. Déséquilibré dans la surface suite une infiltration, Libasse Gueye offre le pénalty au Sénégal (45e minute). Le capitaine Dion Lopy en profite pour redonner l'avantage aux Lionceaux (2-1). Au retour des vestiaires, le Sénégal aggrave la marque (3-1) grâce à Dion Lopy sur un tir à l'entrée de la surface (46e minute). Le capitaine sénégalais signe le doublé et permet à ses coéquipiers de démarrer la deuxième période avec plus de mordant.

Le Sénégal est encore récompensé à la 50ème minute sur le penalty obtenu par Mohamed Rassoul Ba et transformé par lui (4-1). Dion Lopy sera à deux doigts de réussir le triplé sur cet autre pénalty sur une faute commise sur Libass Guèye et entrainant l'expulsion du défenseur gambien James Gomes. En supériorité numérique, les protégés de Youssouph Dabo déroulent. A la 80ème minute, Malick Ndoye fait parler sa pointe de vitesse mais rate le cadre et une occasion de corser l'addition. Mais sur une de ses accélérations, ce dernier adresse une passe à Ibrahima Mandifou.

L'attaquant croise son tir et réussit le poteau rentrant (5-1). Le pensionnaire de la réserve de Lille permet au Sénégal de clôturer la marque sur ce dernier but à la 87ème min. Le Sénégal assure l'essentiel et se qualifie pour les demi-finales de la compétition. Gambiens et Sierra Léonais vont se retrouver pour le deuxième ticket de cette poule A.

TOURNOI UFOA : POULE B Le Mali n'entend pas se retirer de la compétition

Battu sur tapis vert par la Guinée-Bissau pour avoir subi plusieurs tests positifs au coronavirus avant le match qui devait l'opposer aux Djurtus, le Mali ne compte pas tout de même se retirer de la compétition. On pouvait penser à un désistement de la part de la Fédération Malienne de Football, après la révélation des tests positifs COVID 19, aujourd'hui. Que nenni ! Les Aiglons du Mali vont continuer la compétition, qui se déroule actuel à Thiès.

A travers un communiqué, le Ministère de la Jeunesse et des Sports, sous l'égide de Mossa Ag Attaher, confirme que la sélection Junior va poursuivre la compétition jusqu'à la fin et ne compte point se retirer.

LA GUINEE DOMINE LA MAURITANIE (1-0)

Débuts réussis pour les moins de 20 ans de la Guinée au tournoi UFOA A qualificatif pour la CAN 2021 en Mauritanie. Les coéquipiers de Momo Fanye Touré ont battu les mourabitounes au stade Lat-Dior de Thiès.