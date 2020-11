Sénégal: Kaolack / Amélioration de l'information diffusée sur la Covid-19 - Le Rif renforce les capacités des médias communautaires

Le Réseau international des femmes (Rif) en partenariat avec Africa Check a terminé hier, dimanche, à Kaolack un atelier de trois (3) jours de capacitation.

Destinée à accroître le niveau de connaissance des diffuseurs d'informations des radios communautaires des régions sud et sud Est du pays, cette rencontre a surtout été initiée pour renforcer la résilience des populations de ces régions cibles face à la pandémie de la Covud-19.

Et pour y arriver, il fallait offrir aux agents des radios communautaires (journalistes et animateurs), principaux diffuseurs de l'information au plan local des outils nécessaires garantissant la crédibilité de l'information destinée au partage avec d'autres organes de presse écrite, presse ligne et au public de manière générale.

Ainsi soutenu par l'Unesco et financé par l'Union Européenne (Ue), ce programme qui est dans cette phase de démarrage, a surtout ciblé les radios communautaires à cause de la diversité des langues souvent utilisées dans la diffusion de l'information.

Près d'une quarantaine de participants venus des régions de Kolda, Sedhiou, Kedougou, Ziguinchor ont pris part à cette rencontre dont l'objectif était aussi de livrer des instruments de lutte contre la désinformation et le "Fact Checking".

Histoire de revoir comment collecter des informations fiables et la manière qui advient pour le traitement de ces informations et pouvoir surtout détecter les personnes ressources et autres voix autorisées dans la délivrance d'une information recherchée.