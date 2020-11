Maroc: CSMD - Fin du processus d'écoute et de consultations, un rapport prévu début janvier

Rabat — Le processus de consultations élargies mené par la Commission spéciale pour le Modèle de développement (CSMD) depuis décembre 2019, "touche à sa fin", annonce lundi la CSMD, qui fait savoir qu'un rapport sera remis à SM le Roi Mohammed VI "au plus tard début janvier 2021", conformément aux Hautes Orientations du Souverain.

Dans un communiqué, la CSMD rappelle avoir mis en place, pendant 10 mois, un dispositif ambitieux pour recueillir les attentes des citoyens et leurs principales préoccupations en matière de développement, ainsi que leurs propositions pour le Maroc qu'ils souhaitent.

A cet effet, des séances d'écoute ont été organisées pour consulter les partis politiques, les opérateurs économiques, les syndicats, les différentes composantes de la société civile, l'administration publique, les universités et les organismes internationaux spécialisés et recueillir leurs contributions, ajoute la même source.

Aussi, une plateforme digitale (CSMD.ma) a été lancée en avril 2020 pour permettre aux Marocains d'ici et d'ailleurs de soumettre leurs propositions à la Commission, note le communiqué, relevant que les membres de la Commission se sont déplacés dans plusieurs régions du Royaume pour mener des rencontres citoyennes et des visites sur le terrain, durant lesquelles l'échange avec les populations a permis d'appréhender les attentes des acteurs et des citoyens sur les territoires.

La Commission souligne qu'un intérêt particulier a été accordé aux régions, la création de valeur sur les territoires étant un axe majeur de la réflexion engagée par la CSMD. Dans cette logique, un cycle de rencontres régionales a été mené avec des représentants des 12 régions du Royaume, afin d'identifier les leviers pour créer des pôles de croissance régionaux et les dispositifs - institutionnels, économiques et financiers- pour les animer.

La pandémie du Covid19 et les restrictions mises en place dans le contexte de la crise sanitaire n'ont pas interrompu ce processus d'écoute et de consultations, mais l'ont rendu davantage nécessaire pour saisir l'impact de l'épidémie, note la même source, précisant que ce processus de consultations élargies s'est poursuivi en ligne et par vidéo-conférence.

La Commission a effectué lors de ce processus de consultations et d'écoute, 70 auditions et séances d'écoute, 113 ateliers de travail, 35 séances d'écoute citoyenne organisées dans différentes villes du Royaume et s'est déplacée sur 30 sites au Maroc, détaille la même source, notant que ces séances d'écoute et ateliers de travail ont permis de rencontrer et d'écouter directement près de 10.000 personnes.

D'autre part, la CSMD annonce qu'à partir du 30 novembre, les contributions reçues sur la plateforme et par courrier ne pourront plus être directement exploitées dans son rapport final, notant que les citoyens peuvent cependant continuer à contribuer au débat autour de la question du développement à travers des tribunes libres et des réactions aux propositions et recommandations. Des sections seront dédiées à cet effet sur le site csmd.ma, conclut la Commission.