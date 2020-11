Algérie: Covid-19 - La Sûreté nationale lance une campagne de sensibilisation dans trois wilayas

La Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) a lancé, dimanche, une campagne de sensibilisation sur le terrain menée par les services de la Sûreté des wilayas d'Alger, d'Oran et de Constantine dans le but de renforcer l'élan de solidarité nationale et les efforts de lutte contre la propagation de la pandémie de la Covid-19.

Dans le cadre de cette initiative de solidarité qui concerne dans sa première phase trois wilayas, à savoir Alger, Oran et Constantine, 10.000 masques de protection ont été distribués aux citoyens pour "les sensibiliser au caractère sérieux de la situation actuelle et les inciter à porter le masque de protection, en tant que mesure préventive indispensable pour la protection de la santé individuelle et collective", souligne un communiqué de la DGSN.

Ces sorties de terrain dénotent "la détermination de la DGSN à poursuivre son approche de sensibilisation qui tend à rappeler aux citoyens l'importance d'adhérer aux démarches et efforts des autorités publiques dans la lutte contre la propagation de la pandémie, à travers le respect des mesures préventives et des règles sanitaires pour dépasser cette conjoncture sanitaire sensible", conclut le communiqué.