Sénégal: « Gouvernement face à la presse » - Le nouveau modèle de communication du gouvernement

Le Gouvernement du Sénégal compte tenir des conférences de presse tous les 14 jours. Le premier est prévu mardi à partir de 10 heures au building administratif Mamadou Dia. Autour du ministre Porte-parole du Gouvernement, un certain nombre de ministres répondront aux questions de la presse sur des sujets d'actualité.

Pour cet exercice inaugural, les ministres concernés sont Antoine Félix Abdoulaye Diome, ministre de l'Intérieur, Abdoulaye Diouf Sarr ministre de la Santé et de l'Action sociale, Moussa Baldé, ministre de l'Agriculture et de l'Equipement rural, Serigne Mbaye Thiam, ministre de l'Eau et de l'Assainissement, Alioune Ndoye, ministre des Pêches et de l'Economie maritime, Aminata Assome Diatta, ministre du Commerce et des PME, Dame Diop, ministre de l'Emploi, de la Formation professionnelle, de l'Apprentissage et de l'Insertion et Moïse Sarr, secrétaire d'État chargé des Sénégalais de l'extérieur.

Toute la presse est invitée à participer ces séances de questions-réponses avec les ministres sous la coordination du ministre porte-parole du gouvernement.