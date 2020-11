Egypte: Le pays et la Corée du Sud examinent le partenariat stratégique dans l'industrialisation militaire

L'Egypte et la Corée du Sud examinent le partenariat stratégique dans l'industrialisation militaire

Le ministre d'Etat pour la Production militaire Mohamed Ahmed Morsi, a examiné lundi avec l'ambassadeur de Corée du Sud au Caire, le renforcement du partenariat stratégique entre les compagnies de la production militaire et celles sud-coréennes dans le domaine de l'industrialisation militaire.

L'entretien tenu lundi au ministère a porté sur la coopération établie dans les domaines de l'industrialisation militaire et civile, de la gestion et de l'établissement des usines de recyclage des déchets dans le cadre du contrat signé entre l'entreprise sud-coréenne JST et l'Autorité nationale de la production militaire, qui a pour but de protéger l'environnement de la pollution.

Les moyens de renforcer la coopération avec le côté sud-coréen dans le domaine de l'industrialisation commune et de l'implantation de la technologie sud-coréenne en matière de production des caméras de surveillance dans les compagnies de la production militaire ont également fait l'objet d'examen lors de l'entretien.

Cette coopération aide à rendre l'Egypte un centre d'exportation de ces marchandises de la production militaire vers les marchés arabes et africains en tirant profit des lois actuelles stimulant l'investissement en Egypte et des accords commerciaux entre l'Egypte et les autres pays du monde, a dit le porte-parole du ministère de la production miliaire Mohamed Eid Bakr.

M. Ahmed Morsi a invité les entreprises sud-coréennes à prendre part au Salon "EDEX 20121", prévu à la fin de l'année prochaine.

Les deux parties espèrent établir des partenariats fructueux dans les divers domaines notamment à la lumière de l'intérêt accordé par l'Etat à créer le climat favorable pour l'investissement, a dit M. Eid.

Pour sa part, l'ambassadeur de Corée du Sud au Caire s'est dit ravi de la cette coopération fructueuse avec l'Egypte et de la confiance mutuelle entre les compagnies sud-coréennes et celles de la production militaire espérant renforcer davantage la coopération durant la prochaine phase, de conclure de nouveaux partenariats et de soutenir le jumelage entre l'Egypte et la Corée du Sud dans les domaines de l'industrialisation et de la recherche scientifique afin de réaliser un développement économique global.

L'économie égyptienne est une des économies qui se développent rapidement dans le monde et l'Egypte dispose de potentialités humaines énormes; et selon les statistiques mondiales, elle deviendra une des plus grandes économies dans le monde et sera un partenaire important de la Corée du Sud, a conclu le diplomate sud-coréen.

Source: Mena