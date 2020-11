Egypte: Importance d'éliminer les obstacles devant la mise en place d'un bureau régional de l'AUF au Caire

Importance d'éliminer les obstacles devant la mise en place d'un bureau régional de l'AUF au Caire

Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Khaled Abdel Ghaffar a jugé importante l'élimination des obstacles entravant la mise en place d'un bureau régional de l'Agence Universitaire Francophone (AUF) au Caire vu son rôle sur les niveaux scientifique et culturel.

M. Abdel Ghaffar a souligné que l'ouverture d'un bureau de l'AUF au Caire faciliterait la coopération entre les universités égyptiennes et l'AUF et ce lors d'une entrevue avec le directeur du bureau régional de l'AUE au Moyen-Orient, Jean-Noël Baléo pour discuter du renforcement de la coopération entre les deux parties dans les divers domaines culturels, scientifiques et éducatifs.

M. Abdel Ghaffar a examiné avec M. Baléo l'accord que l'Egypte compte conclure avec l'AUF pour accorder des bourses à l'étranger aux étudiants égyptiens de maîtrise et de doctorat et des stages de formation scientifique pour le marché du travail.

Le ministère, a noté M. Abdel Ghaffar, est disposé à fournir le soutien nécessaire à l'AUF pour réaliser ses objectifs.

Pour sa part, M. Baleo a affirmé que l'AUF désirait ouvrir un siège au Caire d'ici début 2021 mettant en exergue l'impact positif de cela sur l'ouverture de nouvelles voies de coopération entre les deux côtés.

Fondée en 1961 à Montréal, l'AUF - Agence Universitaire de la Francophonie, premier réseau universitaire au monde, avec plus de 990 établissements membres répartis dans 119 pays, est l'opérateur direct et reconnu de la Francophonie pour l'enseignement supérieur et la recherche.

L'AUF regroupe actuellement 19 universités égyptiennes dont les universités du Caire, d'Ain Shams, de Mansoura, d'Alexandrie, l'Université Française au Caire et l'Université Senghor d'Alexandrie.