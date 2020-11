Algérie: Covid-19 - Krikou inspecte l'application du protocole sanitaire à l'Ecole des jeunes sourds-muets de Rouiba

- La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Kaoutar Krikou a inspecté, lundi à l'Ecole des jeunes sourds-muets de Rouiba (Alger), l'application du protocole sanitaire visant à juguler la propagation de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19) pour les scolarisés aux besoins spécifiques, approuvé et adopté par le Comité scientifique relevant du ministère de la Santé.

Mme Krikou, qui était accompagnée de la ministre de l'Environnement, Nassira Benharrats, a donné le coup d'envoi de la campagne nationale d'assainissement et de désinfection des structures publiques, tout en sensibilisant au respect strict des mesures barrières pour lutter contre la pandémie de la Covid-19.

Dans ce cadre, Mme Krikou a insisté sur une «bonne» prise en charge des établissements d'enseignement spécialisés, des centres pour personnes âgées, des établissements de Diar El Rahma, des enfants en détresse et des personnes aux besoins spécifiques, en veillant à l'application rigoureuse des mesures préventives dans ces structures relevant du secteur de la Solidarité Nationale, suite à la propagation de la pandémie du coronavirus ces derniers jours.

La ministre a rappelé toutes les mesures prises pour juguler la propagation de la pandémie dans ces centres, précisant qu'un guide du protocole sanitaire, approuvé par le ministère de la Santé, a été envoyé à tous les établissements relevant de son secteur pour une application stricte à même de protéger cette catégorie vulnérable de la société.

Concernant la prise en charge des sinistrés du séisme enregistré dimanche dans la wilaya de Skikda, la ministre a fait savoir que son secteur avait pris l'initiative d'envoyer des cellules de proximité, constituées notamment de médecins et de psychologues dans la région afin d'intervenir rapidement et d'assurer une prise en charge et un soutien socio-psychologique aux sinistrés de ce séisme pour soulager leurs douleurs, comme c'était le cas pour ceux du séisme ayant secoué récemment les wilayas de Jijel et Mila.

Après avoir affirmé suivre de près la situation dans cette région, Mme Krikou a précisé que la Direction de l'Action Sociale (DAS) relevant du secteur de la Solidarité nationale coordonnait actuellement avec les autorités locales, en vue de recenser les familles sinistrées pour une meilleure prise en charge et leur apporter aide et assistance, rassurant qu'aucune perte humaine n'est à déplorer.

Lire aussi: Partenariat avec l'UNICEF pour la prise en charge des enfants créatifs

De son côté, la ministre de l'Environnement et des Energies renouvelables, Nassira Benharrats a évoqué le programme tracé par son secteur, lequel vise à généraliser les opérations de désinfection, de nettoiement et de sensibilisation au niveau national, afin d'endiguer la propagation de la pandémie du coronavirus, faisant état, à ce propos, de plusieurs opérations de nettoiement et de désinfection menées dans plusieurs structures et établissements publics.

Elle a en outre qualifié cette opération de désinfection, lancée lundi au niveau de l'école des jeunes sourds-muets de Rouiba, de "très importante" pour la prise en charge de cette catégorie d'enfants qui a besoin d'une "attention particulière".

Cette opération de désinfection, ajoute-t-elle, sera généralisée à tous les établissements et centres relevant du secteur de la Solidarité nationale, notamment les centres pour personnes âgées, Diar Errahma, les centres de l'enfance assistée et les différents établissements spécialisés pour aider ces catégories vulnérables à faire face à la pandémie.

Le ministère de l'Environnement et des Energies renouvelables avait lancé, durant la semaine écoulée, cette opération nationale de nettoyage de toutes les structures et les établissements publics, ciblant, dans un premier temps, les bureaux de poste qui connaissent une forte affluence quotidienne des citoyens.

Media