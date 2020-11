Algérie: Finance islamique - Approche commune de l'action de communication entre les banques et l'Autorité nationale charaïque nationale de la fatwa

Alger — Les directeurs de l'Information et de la communication des banques et établissements financiers qui commercialisent des produits de la finance islamique ont convenu lors de leur réunion, lundi à Alger, de l'élaboration d'une approche commune de l'action de communication collective entre les banques et l'Autorité nationale charaïque de la fatwa pour l'industrie de la finance islamique.

Le Haut conseil islamique (HCI) qui a abrité cette réunion de coordination a fait état, dans un communiqué, de "l'élaboration d'une approche globale visant à dégager une vision médiatique de l'action de communication collective entre l'Autorité nationale charaïque de la fatwa pour l'industrie de la finance islamique, les banques et établissements financiers qui commercialisent des produits de la finance islamique", indique un communiqué du HCI.

Les représentants des institutions financières ont convenu, en outre, de former une cellule d'information et de communication qui veillera à fournir les informations sur les produits de la finance islamique pour les mettre à la disposition des médias, des investisseurs, des porteurs de projets et des promoteurs de start-up, précise la même source.

Il a également été convenu de l'organisation de rencontres périodiques de coordination entre les directeurs de l'information et de la communication des Banques et établissements financiers qui commercialisent des produits de la finance islamique, conclut le document.