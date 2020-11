Algérie: Covid-19 - 8.273 malades hospitalisés dont 573 en réanimation

Alger — Le Directeur des services de santé au ministère de la Santé, de la population et de la réforme hospitalière, Lyes Rahal, a affirmé lundi que 8.273 malades atteints de COVID-19 étaient hospitalisés dont 573 en réanimation à travers le territoire national, soit 40,5% de la capacité des lits d'hospitalisation et 38,02% de la capacité des lits en réanimation.

Invité de la radio nationale, en compagnie du ministre de la Santé, de la population et de la réforme hospitalière et du directeur de la prévention et porte-parole du Comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du Coronavirus, Dr Djamel Fourar, M. Rahal a indiqué que "8.273 patients sont actuellement hospitalisés dont 573 en réanimation à travers tout le territoire national soit 40,5% de la capacité des lits d'hospitalisation et 38,02% de la capacité des lits en réanimation", rappelant que ce taux dépasse les 50% au niveau de certaines wilaya à l'image d'Alger.

Dans le but de contenir la recrudescence des cas d'atteinte au COVID-19 "le secteur a mobilisé 18.491 lits d'hospitalisation et 1.507 lits en réanimation au niveau national outre la garantie de toutes les fournitures médicales et les médicaments nécessaires".