Maroc: Violences faites aux femmes - La campagne mondiale des 16 jours d'activisme, du 25 novembre au 10 décembre

Rabat — La campagne mondiale des "16 jours d'activisme contre la violence basée sur le genre" sera organisée du 25 novembre, qui coïncidera avec la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, au 10 décembre, date de célébration de la Journée internationale des droits de l'Homme, annonce lundi un communiqué de l'ONU Femmes Maroc.

Eu égard à la crise sanitaire mondiale liée à la pandémie de la Covid-19, le thème de mobilisation pour l'édition 2020 de la campagne est "Vulnérabilité aggravée et accentuée des femmes en temps de crise", a relevé la même source, notant que cette thématique s'inscrit ainsi dans le cadre des engagements internationaux du Maroc, récemment réitérés par la Déclaration lancée par le Royaume avec d'autres États membres en appui à l'appel du Secrétaire Général des Nations Unies concernant la violence faite aux femmes et la Covid-19.

Menée sous le hashtag officiel #Démasquons_la_violence, l'édition 2020 a pour objectif de révéler et d'interroger l'impact de la Covid-19 sur différents groupes de femmes particulièrement vulnérables à des formes intersectionnelles d'inégalité et de discrimination (femmes rurales, migrantes, réfugiées, en situation de handicap, âgées, mères célibataires, femmes vivant avec le VIH etc.), explique-t-on.

En effet, poursuit le communiqué, si la crise sanitaire a frappé tout le monde, elle a surtout accentué les inégalités préexistantes. Les discriminations fondées sur le genre ont été exacerbées et les filles et les femmes ont une fois encore davantage souffert, que ce soit par l'intensification des violences conjugales et familiales, ou par le père de leur activité génératrice de revenus, les femmes étant surreprésentées dans le secteur informel et dans les domaines d'activités en crise.

Cette année, et compte tenu de la situation sanitaire liée à la Covid-19, la campagne arborera un format inédit : elle sera exclusivement médiatique et digitale, a précisé l'ONU Femmes Maroc, soulignant que cela permettra également à l'édition 2020 de la campagne d'être accessible à tous et à toutes et à travers tout le territoire national, et même au-delà des frontières.

Pour cela, différents outils de communication ludiques et informatifs de sensibilisation seront développés et disséminés sur les sites et les réseaux sociaux des partenaires institutionnels, de la société civile, des agences des Nations Unies et sur les canaux des partenaires médiatiques de la presse écrite, de la radio et de la télévision.

Organisée chaque année depuis 2008 à l'appel du Secrétaire Général des Nations Unies, la campagne mondiale des 16 jours d'activisme contre la violence faite aux femmes et aux filles constitue un appel à la mobilisation générale, a rappelé le communiqué, ajoutant que des actions seront organisées tout au long des 16 jours par les institutions nationales, les organisations de la société civile, les médias, le secteur privé, les représentations diplomatiques et les agences de coopération, en partenariat avec le système des Nations Unies au Maroc.

Le but étant de sensibiliser le plus grand nombre à cette violation des droits humains, de promouvoir et de renforcer le plaidoyer et d'informer sur les services disponibles pour les femmes et les filles en situation de violence, ajoute-t-on.

Selon le communiqué, l'opération "Oranger le Monde" sera renouvelée cette année et connaîtra la participation de nouveaux partenaires à cette action qui consiste à illuminer des édifices emblématiques et des monuments en orange partout dans le monde afin de sensibiliser l'opinion publique sur le phénomène de la violence vécue par les femmes.

Cette année, la Direction générale de la sûreté nationale, le Parlement, le pont Mohammed VI à haubans, la gare de Rabat-Agdal et le musée Mohammed VI d'art moderne et contemporain, entres autres, s'illumineront en orange, pour marquer l'engagement de ces institutions pour l'élimination d'urgence de la violence contre les femmes et les filles.

Les transports publics de la région Rabat-Salé seront également habillés en orange et diffuseront des messages de sensibilisation pour appuyer la communication autour de cette campagne, a conclu l'ONU Femmes Maroc.