Maroc: L'association OFEED dévoile les résultats de la onzième semaine de l'Innovation Week IWA 2020

Rabat — L'association marocaine OFEED vient de dévoiler les résultats de la onzième semaine de l'Innovation Week IWA 2020 qui a connu, jusqu'à présent, la participation de 23 pays et l'attribution de 1.002 certificats, dont 509 distinctions et 493 certifications de "Master of Innovation".

Cette compétition de l'innovation, qui se poursuit jusqu'au 19 décembre, a rassemblé des inventeurs individuels ou rattachés à des startups et prestigieuses universités internationales de renom, dont plus d'une centaine d'universités et institutions scientifiques et gouvernementales marocaines et étrangères, indique l'association dans un communiqué.

Ainsi, le Grand prix de la compétition de la semaine n°10 de l'Innovation Week IWA 2020 a été décerné au domaine de la santé pour l'invention du ShangRing, un dispositif de circoncision jetable permettant la circoncision sans suture, qui a été inventé par M. Shang Jianzhong et recommandé par l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) dans le monde pour lutter contre le VIH/Sida et d'autres maladies connexes.

Le Semi-Grand Prix a, quant à lui, été remporté par Xinjiang Academy of Agricultural Sciences pour son innovation agricole qui, grâce à une technologie clé de production de coton basée sur un rendement élevé et efficace dans les oasis, résout les problèmes liés aux ressources calorifiques insuffisantes, aux catastrophes fréquentes et à la grande proportion de champs de coton à faible rendement.

S'agissant des participants d'honneur à l'Innovation Week IWA 2020 hors compétition, l'OFEED a relevé que grâce à la Chinese Association of Inventions (CAI), les participants chinois (âgés de 8 à 90 ans) ont présenté des inventions de grande utilité dans les domaines de la santé et l'agriculture.

Ainsi, un "riz hybride à haut rendement" en matière d'agriculture a été présenté par M. Yuan Longping, ce riz ayant pour objectif de contribuer à la résolution des problèmes alimentaires, alors que l'artémisinine dans le domaine médical a été présenté par la lauréate du prix Nobel de physiologie ou Médecine 2015, Tu Youyou, pour sa découverte de cette substance antipaludique "qui a sauvé des millions de vies, notamment en Afrique".

Organisé par l'OFEED, sous le patronage de la Fédération Internationale des Associations d'Inventeurs (IFIA) et en partenariat avec la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), Oxford Business Group et le Magazine "The Patent", cet événement a également connu l'envoi d'inventions de la part de 14 autres pays (Allemagne, Canada, Indonésie, Hong Kong, Italie, Portugal, France, Roumanie, Turquie, Ukraine, Vietnam, Monténégro, Sierra Leone et Sri Lanka).

Dix-huit pays supplémentaires sont en attente d'envoyer leur participation avant la date limite fixée au 12 décembre 2020, précise le communiqué, ajoutant que l'ensemble des pays restants seront dévoilés dans les quatre prochaines semaines de l'Innovation Week IWA 2020.

L'association OFEED vise à accompagner les plans et stratégies du gouvernement sous la Haute Vision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI de faire du Maroc un acteur majeur au niveau mondial dans le champ de l'innovation et de la créativité et contribuer à la mise en valeur du capital immatériel qui constitue la richesse première et inépuisable du Royaume, conclut le document.