Gabon: Focus sur la coopérative de la Wagnè

La coopérative de la Wagnè est une entreprise sociale et solidaire. Elle est spécialisée dans la mise en boîte des produits de la mer afin de contribuer à la lutte contre la faim dans les zone les plus reculées dans but de promouvoir l'objectif du développement durable 2 (ODD 2).

Pour s'affirmer, elle a participé à un boot camp pour s'auto-évaluer lors d'un hackathon composé de plusieurs parties prenantes subdivisées en workshop. Au cours d'une compétition, la coopérative a présenté aux business Angel son pitcher pour renforcer son love money grâce à un crowfunding. Pour acquérir de la méthode la mise en boîte, la coopérative de la Wagnè a intégré une fablab où elle conçoit un prototype pour lancer sa startup. Il a été conseillé à la coopérative de recourir à un benchmarking suivi leanstartup pour conforter sa place sur le marché des produits de la mer.

Après être passé par le hub de l'accélérateur de croissance AKEWA, la coopérative se dirige alors vers les banques avec un executive summary, qui indique l'objectif du projet et présente le plan d'investissement où les dépenses majeures sont détaillées. Enfin en exploitant les données du marketing de niche, elle a décidé d'orienter sa stratégie commerciale et marketing sur deux leviers soit le B to C, soit le C to C. Et, pour sécuriser son fond d'investissement, la coopérative de la Wagnè a bénéficié des renforcements de capacités techniques et institutionnels.