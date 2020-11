Gabon: "Com'Au Vert" - Un réponse à l'entrepreneuriat environnemental

Selon une étude menée par des scientifiques gabonais et des experts de l'université de Stirling, les éléphants meurent de faim dans le parc national de la Lope au Gabon à cause du changement climatique. « Il est alarmant de constater que le changement climatique entraîne la famine chez les éléphants de forêt et les oblige peut-être à quitter les forêts pour s'approcher des villages à la recherche de nourriture. Ce qui les amène à ravager les plantations », déplore Lee White, ministre des Eaux et des Forêts du Gabon.

Pour y remédier, il faudrait lors d'un boot camp sensibiliser les parties prenantes sur les dangers du changement climatique sur la faune gabonaise. Durant cette rencontre, les participants divisés en workshop devront proposer des solutions aux autorités face à la problématique du changement climatique lors d'un pitcher de 30 minutes. Puis, pour relayer l'information sur les réseaux sociaux, les organisateurs du camp lanceront un hackathon pour sélectionner les meilleurs communities managers issus du hub d'Iboundji Technologie.

Dans la prise en compte effective du conflit homme-faune, madame Nzati décide de créer alors une startup, spécialisée dans la communication environnementale. Pour analyser son modèle économique basé sur l'économie sociale et solidaire, la directrice de "Com'Au Vert" utilisera le benchmarking pour optimiser la performance de sa structure. Pour se faire, madame Nzati lors d'un point de presse annoncera son learn startup pour évaluer les différents services de "Com'Au Vert", soutenu essentiellement par son love money.

De plus cette tribune lui servira d'écho pour capter les différents businesses angeles pour leur soumettre son executive summary et son plan d'investissement où est énuméré les dépenses majeures liées à la création de son entreprise de communication. Elle compte aussi solliciter auprès de ces partenaires techniques et financiers l'octroi d'un crowfunding pour intégrer une Fablab afin de concevoir un prototype, qui réponde aux attentes du marketing de niche.

Enfin, grâce au déploiement de son networking, l'entreprise "Com'Au Vert" offrira ses prestations soit en C to C, soit en B to C pour accroître son profit afin de préserver son fond d'amortissement pour être la première structure d'accompagnement des institutions sur la communication environnementale. Dans l'optique de lutter contre le changement climatique et la protection des espèces en danger aussi bien de la flore que de la faune.

Gracia Nella NGOUNGOU NZATI

Assistante-stagiaire en GRH

