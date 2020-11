Congo-Brazzaville: Tennis de table - Aimé Christian Wonga prend la tête de la fédération

Pour le compte de l'olympiade 2021-2024, la Fédération congolaise de tennis de table (FCTT) sera dirigée par une nouvelle équipe élue le 21 novembre, lors de l'assemblée générale.

Dans un esprit de rassemblement, Aimé Christian Wonga a promis de donner plus de dynamisme à la fédération et aux structures sous tutelle, une manière, selon lui, d'adapter la pratique du tennis de table aux exigences de l'heure et aux besoins des athlètes.

Grace à l'accompagnement des autres membres du bureau dont le 1er vice-président, Christel Bilombo Mokolele ou le secrétaire général adjoint Bouckat Oubembe, Aimé Christian Wonga s'attachera à promouvoir le tennis de table en procédant à la formation des arbitres et autres acteurs. « Nous aurons besoin des services de tout le monde. Il faut vulgariser le tennis de table sur toute l'étendue du territoire national. Il est également important de rechercher les financements et les partenaires pour nous permettre d'initier les stratégies susceptibles d'encourager les jeunes à la pratique du tennis de table dans les quartiers et les écoles », a déclaré le nouveau président.

Aimé Christian Wonga a, en outre, signifié que l'équipe dont il a la charge devrait tout faire afin de permettre aux pongistes congolais de pratiquer leur sport dans des bonnes conditions. Durant cette nouvelle olympiade, il sera aussi question d'organiser des échanges et sessions de formation au profit des journalistes. Entre autres défis, le nouveau bureau exécutif de la fédération entend améliorer le classement du Congo sur le plan international afin de toujours hisser haut le drapeau tricolore durant les quatre prochaines années.

Notons que Richard Alain M'bessa, Suzanne Makambo et Judicaël Aleko ont été respectivement élus aux postes de 3e vice-président, Trésorier général adjoint et 1er membre. Les postes de 2e et 4e vice-président sont restés vacants tout comme ceux du secrétaire général, trésorier général et des deux autres membres. Ils seront complétés lors des prochaines rencontres de la fédération.