Madagascar: Électrification rurale - Un million de dollars pour les mini-réseaux

5% des communautés rurales de Madagascar ont un accès direct à l'électricité malgré la richesse du pays en sources d'énergie renouvelable comme le solaire.

Un contexte qui a amené le gouvernement des États-Unis, à travers l'Agence des États-Unis pour le Développement International (USAID) et l'initiative Power Africa, à accorder à trois entreprises de Madagascar une subvention d'une valeur totale de un million deux cent mille dollars pour dévélopper des mini-réseaux qui apporteront l'électricité à plus de cinq mille foyers et entreprises des zones rurales.

Avec ce financement, Power Africa a concentré ses efforts sur les installations solaires domestiques et le développement de mini-réseaux, en collaboration avec le Ministère de l'Énergie, l'Agence de Développement de l'électrification rurale (ADER) et le secteur privé. « Les mini-réseaux sont des outils particulièrement importants pour accélérer le dévéloppement des communautés rurales. En renforçant l'accès à l'électricité, ils permettent aux entreprises d'adopter des services et des machines modernes comme les pompes d'irrigation et les chambres froides qui les aideront à se développer et à créer des emplois » avancent les initiateurs du programme.