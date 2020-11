Madagascar: Startimes - Des innovations et des nouvelles chaînes pour les fêtes de fin d'année

A l'approche des fêtes de fin d'année, les opérateurs de télévision payante rivalisent de créativité pour satisfaire leurs abonnés. C'est le cas notamment pour Startimes qui lance actuellement de nouveaux produits et services.

Nouveau contexte. « La fin d'année est une période durant laquelle les petites choses prennent une autre dimension, par exemple regarder un film avec ses enfants. Et c'est encore plus vrai cette année, nous allons chérir ces moments encore plus. Toute cette année, nous avons cherché à enrichir nos bouquets avec des programmes différents et de qualité afin d'informer et de divertir tous ceux qui passaient beaucoup de temps chez eux », a annoncé Joyce Zafera, responsable communication et relations publiques de Startimes, lors d'une conférence de presse.

Une manière en somme de s'adapter au nouveau contexte marqué par les restrictions sanitaires. « Cette année, le monde est entré dans une nouvelle normalité dans laquelle on porte des masques dans la rue et on regarde à la télévision des joueurs de football s'affronter dans des stades vides. Alors que Noël approche, chacun accepte progressivement le fait que les choses ont changé et qu'elles ne reviendront plus comme avant. Et ce n'est pas une mauvaise chose, car la transformation numérique de nos vies s'est accélérée. Du travail aux loisirs, des achats à la santé, les innovations numériques ont été nombreuses » selon toujours Startimes qui a donc innové en conséquence pour s'adapter à cette transformation

Nouvelles chaines. Et ce, à travers l'optimisation de ses services. « Nous avons optimisé notre application de streaming Startimes ON pour rendre l'information et le divertissement plus facilement accessible aux utilisateurs de Smartphones. Grâce à la promotion « 1 à 3 » qui permet à chaque abonné de nos bouquets de bénéficier de trois comptes Startimes ON VIP, gratuitement, et grâce à la politique de paiement flexible qui permet de recharger quotidiennement, hebdomadairement ou mensuellement, Startimes offre aux familles la possibilité de profiter de programmes de télévision selon leurs besoins et moyens ». De nouvelles chaînes sont par ailleurs lancées. « Les amateurs de séries et films ont été ravis de pouvoir regarder des chaînes inédites en Afrique, Warner TV, ST Afro TV, ST Nollywood F.

Ils vont également pouvoir savourer des télénovelas de premier choix telles que L'amour illimité, les Sœurs de sang ou Double Kara. Avec les chaînes ID, Discovery Science, NGC F et NGW F, les amateurs de découvertes, de science et de crimes ont été comblés tandis que les enfants ont pu découvrir la chaîne Toonami. Enfin, les mélomanes se sont réjouis de l'arrivée de la chaîne Melody d'Afrique ».

En matière de sport, Startimes a ajouté deux chaînes ESPN qui diffusent aussi bien la NBA que les championnats de football américain, turc et néerlandais. L'entreprise a également acquis les droits de retransmission de La Liga, offrant ainsi à ses fans l'intégralité des matchs d'un des meilleurs championnats européens, en direct et en HD. Startimes a également lancé la retransmission de la Ligue des nations UEFA qui voit les meilleures équipes nationales européennes rivaliser les unes avec les autres. Et Startimes poursuit la diffusion de grandes compétitions telles que la Ligue Europa et de trois coupes nationales, les Coupes d'Angleterre, d'Espagne et d'Italie.

Par ailleurs, Startimes GO, la nouvelle plateforme de shopping en ligne de Startimes a elle aussi été saluée. « Lancée au printemps, ce service d'achat télévisé, téléphonique et en ligne est devenu indispensable à de nombreux foyers pendant la pandémie. Proposant des promotions sur des produits électroniques et du quotidien, Startimes GO a rendu le commerce en ligne pratique et avantageux.

Nombre de personnes qui n'avaient jamais acheté en ligne avant la pandémie ont trouvé à travers cette plateforme le moyen d'équiper leur foyer avec des produits utiles et bon marché tout en restant en sécurité chez eux ». Des promotions sont également disponibles sur les différents bouquets Startimes.