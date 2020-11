Sénégal: Le gouvernement en conférence de presse

Dakar — Le ministre des Collectivités territoriales, du Développement et de l'Aménagement des territoires, Porte-parole du gouvernement, et sept de ses homologues animent, ce mardi, une conférence de presse portant sur plusieurs questions d'actualité.

La rencontre avec les journalistes se tient au Building administratif "Mamadou Dia", a constaté l'APS.

Aux côtés de Oumar Guèye se trouvent les ministres de l'Intérieur, de la Santé, de l'Agriculture et de l'Equipement rural, de l'Eau et de l'Assainissement, des Pêches et de l'économie maritime, de l'Environnement, du Commerce et des petites et moyennes entreprises, de l'Emploi, de la Formation professionnelle, de l'Apprentissage et de l'Insertion, ainsi que le Secrétaire d'État chargé des Sénégalais de l'extérieur.

"Cette rencontre constitue une matérialisation des instructions du chef de l'État qui place la communication dans la vison globale du PSE", a fait savoir Oumar Guèye.

Les thèmes inscrits à l'ordre, a-t-il dit, portent, entre autres sur l'émigration irrégulière, la Covid-19, la maladie mystérieuse qui frappent le milieu des pêcheurs, la gestion des feux de brousse, l'approvisionnement de l'eau à Dakar, la territorialisation des politiques publiques, la réalisation du PAP 2A, les activités agricoles et commerciales.

Autant de questions d'actualité sur lesquelles les membres du gouvernement auront "l'opportunité de répondre de manière franche", a-t-il déclaré.

La rencontre avec les médias s'inscrit dans le cadre d'une stratégie de communication dénommée "Le gouvernement face à la presse". Cette série de conférence de presse se tiendra tous les 15 jours.