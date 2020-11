Ile Maurice: Villageoises - A 20 ans, Bhavna est une des premières femmes élues de sa localité

La jeune Bhavna Gungabissoon écrit l'histoire à Crève-Cœur. Non seulement elle a été élue à l'âge de 20 ans, mais elle est une des premières femmes élues de ce village. Elle s'est classée à la troisième place. Deux autres candidates, à savoir Kamini Bulatoo et Sacheeta Ramjeet, ont également été plébiscitées lors de ces élections.

Bhavna Gungabissoon, qui fait partie du Mouvement Social et Développement de Crève-Cœur, est étudiante en gérontologie à l'université de Technologie. Pourquoi a-t-elle pris la décision de s'engager dans ces élections ? «Je me suis toujours intéressée au destin de mon village, car je sais que les jeunes n'ont pas beaucoup de facilités pour participer à des activités sportives. Donc quand on m'a approchée pour être candidate, je me suis jetée à fond dans la campagne.» La jeune fille confie qu'elle a eu le soutien total de ses parents et aussi des aînés de son équipe. «J'ai été bien encadrée par mon équipe et ma tâche a été plutôt facile», renchérit-elle.

D'ajouter qu'avec son élection au sein du conseil de village, plus de femmes seront motivées pour être candidates et aussi accomplir leur devoir civique. Marie-Noëlle Ellisac-Foy, qui a été candidate malheureuse de ces élections, salue les électeurs de ce village qui ont fait confiance à trois femmes pour la première fois. «J'ai joué un rôle important pour la représentation féminine aux élections, donc je suis très satisfaite.»