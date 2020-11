Ile Maurice: Parlement - Arvin Boolell out

Il n'y aura pas de cinquième épisode sur Angus Road. Pas la semaine prochaine du moins. La raison ? Arvin Boolell a été «named» par le speaker et sera suspendu pour les prochaines séances. Les choses ont dégénéré à la suite d'une question du député rouge Osman Mahomed, axée sur le documentaire Inside the World's Toughest Prisons, diffusée sur Netflix, et adressée au Premier ministre.

Sooroojdev Phokeer a, dans un premier temps, demandé à Patrice Armance et Vikash Nuckcheddy de quitter l'hémicycle mais Xavier-Luc Duval lui a demandé des explications. Suivant un commentaire d'Arvin Boolell, le speaker lui a demandé, à son tour, de quitter les lieux... Brouhaha alors, lors duquel les «shame on you» et autres commentaires ont fusé.

Sooroojdev Phokeer a finalement décidé de «name» Arvin Boolell avant de suspendre la séance.