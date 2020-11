Egypte: Le ministère de la justice signe trois protocoles de coopération au Salon international de la techno

Le ministre de la Justice Omar Marawan a signé, lundi, 24 nov, un protocole de coopération avec le ministre du Pétrole et des Ressources minérales, Tarek El-Molla, qui vise à ce que les organes affiliés au ministère du pétrole effectuent toutes les transactions juridiques liées aux tribunaux économiques à travers l'utilisation de la plateforme électronique de ces derniers.

Dans un communiqué, le ministère de la justice a indiqué que ce protocole de coopération découlait de la stratégie de l'État visant à construire une société numérique et à activer les systèmes de collecte électronique, et parallèlement avec la vision du ministère de faire appliquer le système de contentieux à distance.Deux autres protocoles de coopération ont été signés entre le ministère de la justice d'une part et la Banque Misr et la compagnie "E-Finance" d'autre part, l'un sur le remboursement par voie électronique des frais de justice et l'autre sur le soutien de la formation des experts chargés de la restructuration des tribunaux économiques.

La signature des ces protocoles intervient en marge du Salon international de la technologie du Caire, "Cairo ICT", qui se tient sous les auspices du président Abdel Fattah Al-Sissi et auquel participe pour la première fois le ministère de la justice via son pavillon principal pour exposer les services électroniques de pointe et les projets technologiques.