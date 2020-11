Egypte: Examen de la mise en place d'une stratégie commune de sensibilisation

Le ministre des Wakfs Mohamed Moukhtar Gomaa a examiné mardi, 23 nov, avec le président du Conseil suprême de réglementation des médias, M. Karam Gabr, la mise en place d'une stratégie commune de sensibilisation, et ce via la coopération entre le ministère et le Conseil.

Le ministre des Wakfs a dit avoir informé M. Gabr des dernières publications de la série (Vision pour les jeunes), qui comprend ses livres: "Entre vérité et fiction" et "Une idée dans un livre", et ce après le succès impressionnant de la série (Vision) pour la pensée éclairée, et la série traduite (vision), publiée en coopération entre les ministères des wakfs, et de la Culture, ce dernier représenté par l'Autorité générale égyptienne du livre.

Le ministre a offert a M. Gabr l'insigne du ministère et une copie du Coran, et ce en signe d'appréciation pour son rôle dans la sensibilisation nationale.

Pour sa part, M. Gabr a fait l'éloge des efforts du ministère et appelé le ministre à assister le 7 décembre à un colloque ouvert au siège du Conseil sur "la stratégie du ministère des Wakfs envers le ministère des Wakfs envers les problèmes de sensibilisation.