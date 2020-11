Egypte: Le coronavirus a contribué à créer des systèmes de santé flexibles

Le coronavirus a contribué à créer des systèmes de santé flexibles face aux défis futurs, a déclaré mardi, 24 nov, la ministre de la Santé et de la Population Hala Zayed.

Dans une allocution prononcée par visioconférence lors de la réunion conjointe des ministres de la Santé et des Finances des pays d'Afrique du Nord sous le titre "Préserver les acquis de la santé en Afrique face au coronavirus", la ministre a salué les efforts de la commission de l'Union Africaine dans le soutien continu aux systèmes de santé et l'envoi en Afrique de convois médicaux regroupant des médecins de diverses spécialisations, outre la mise à exécution de l'initiative du président Al-Sissi pour le traitement d'un million de patients de l'hépatite C dans les pays africains.

La ministre a souligné l'importance de la coopération entre les secteurs public et privé dans les pays africains et du soutien de l'investissement sanitaire pour combler le fossé entre les ressources disponibles et la qualité requise des services sanitaires dispensés aux citoyens.