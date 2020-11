Sénégal: Le nouveau Coordonnateur Résident du Système des Nations Unies a pris fonction

Dakar — Le nouveau Coordonnateur Résident du Système des Nations Unies au Sénégal, Siaka Coulibaly, a présenté ses lettres d'accréditation au ministre des Affaires étrangères, lundi, a appris l'APS.

Nommé par le Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, M. Coulibaly de nationalité ivoirienne, a pris ses nouvelles fonctions le 02 octobre 2020, indique un communiqué, soulignant qu'il "apporte à ce poste plus de 30 années d'expérience dans le domaine de la coopération internationale et du développement, acquises au sein des Nations Unies et d'autres organisations".

Siaka Coulibaly a en effet servi récemment au Bénin, en tant que Coordonnateur résident des Nations Unies, après avoir travaillé pendant de nombreuses années au Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), où il a occupé les postes de Représentant résident/Coordonnateur résident au Bénin.

Il a été Représentant résident adjoint au programme et aux opérations au Togo, Conseiller pays et Conseiller en politiques au Bureau régional du PNUD pour l'Afrique à New York, aux États-Unis, Chef d'équipe au Centre régional de services du PNUD à Dakar, au Sénégal et Économiste national et Gestionnaire de programme en Côte d'Ivoire.

Le communiqué précise qu'outre ses diverses expériences au sein des Nations Unies, M. Coulibaly a occupé des postes de direction au sein du Gouvernement de la Côte d'Ivoire en tant que Chef de cabinet au Ministère de la planification et du développement, économiste et Conseiller au Cabinet du Premier Ministre et économiste spécialiste de la planification au sein du Bureau National d'Études Techniques et de Développement, un établissement placé sous la tutelle de la Présidence.

Le nouveau Coordonnateur Résident du Système des Nations Unies est titulaire d'un master en économie du développement et en planification économique de l'Université d'État d'Anvers, en Belgique, ainsi que d'une maîtrise en économie appliquée et en économie d'entreprise de l'Université nationale d'Abidjan, en Côte d'Ivoire.