Maroc: El Guerguerat - Un média chilien met en avant le large soutien de pays africains et sud-américains au Maroc

Santiago — Le site d'information chilien "El Periodista" a mis en avant, lundi, le large soutien de pays africains et sud-américains à l'intervention du Maroc à El Guerguerat pour rétablir la libre circulation dans ce passage frontalier avec la Mauritanie.

Le média chilien est revenu notamment sur la position du gouvernement de la République du Libéria qui a exprimé une ferme position en faveur de l'intégrité territoriale et de la souveraineté du Maroc, tout comme la République de Sao Tomé et Príncipe qui a fait part de "son soutien et sa solidarité à l'égard des actions pacifiques entreprises par le Royaume".

En Amérique latine, ajoute El Periodista, la Commission des Relations extérieures de la Chambre des députées du Paraguay a salué les actions et les mesures souveraines prises par le Maroc ayant permis de rétablir la libre circulation civile et commerciale au niveau du poste-frontière d'El Guerguerat, réitérant son "plein soutien à l'initiative marocaine d'autonomie comme unique solution politique à ce conflit artificiel autour du Sahara marocain.

Le site d'information s'est arrêté également sur la position du gouvernent de la République du Guatemala qui a appelé à la retenue et au respect des résolutions du Conseil de sécurité, mettant l'accent sur la nécessité de "s'abstenir de tout acte de provocation à même de nuire aux intérêts économiques et commerciaux dans la région".

Dans la foulée, le ministère colombien des Relations extérieures a appelé à garantir et à maintenir la libre circulation des biens et des personnes au poste-frontières d'El Guerguerate, tout en réaffirmant son appui aux efforts visant à parvenir à une solution politique négociée, juste, durable et mutuellement acceptable, conforme au processus insufflé par les différentes résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU.