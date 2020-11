Maroc: Abdeslam Kelai président du jury du Festival maghrébin du film d'Oujda

Le réalisateur, scénariste et producteur marocain Abdeslam Kelai présidera le jury de la 9ème édition du Festival maghrébin du film d'Oujda, qui se tiendra du 25 au 29 novembre courant sous format digital en raison des circonstances liées à la pandémie de la Covid-19.

Le jury de cet évènement, organisé par l'Association Ciné Maghreb, compte également le réalisateur mauritanien Sidi Mohamed Cheiguer, l'actrice algérienne Rym Takoucht, l'actrice tunisienne Aicha Ben Ahmed et le réalisateur libyen Osama Rezg, précise-t-on sur le site web du festival. Né en 1969 à Larache, Abdeslam Kelai a commencé sa carrière de cinéaste en 2003 avec la sortie de son premier court métrage «Happy day». Il compte à son actif le long-métrage «Malak» (2012), plusieurs téléfilms et la série télévisée «Aïn Al Haq». Son dernier long-métrage, «Poissons rouges», devrait sortir au début de l'année 2021, indiquent les organisateurs

Outre la compétition officielle, le programme de cette édition comprend notamment des webinaires autour du thème «Culture et Cinéma après la COVID-19», des ateliers sur le maquillage, le scénario et la réalisation et des Master Classes encadrés par les acteurs marocains Rabii Kati et Omar Lotfi et l'actrice tunisienne Aicha Ben Ahmed. Ce festival se veut un carrefour de rencontres d'artistes, de célébrités, de cinéastes et de cinéphiles issus de divers pays, ainsi qu'une interface d'écoute et d'action contribuant à l'essor culturel de la région, à travers la formation et l'échange de ressources et de compétences spécialisées dans l'industrie du cinéma et de l'audiovisuel de manière générale.

Conférence en ligne

L'Institut Cervantes de Rabat organise mardi sa quatrième conférence en ligne sur le thème "l'impact psychologique de la Covid-19". Cette conférence, qui se déroulera à partir de 18h30 à travers la plateforme ZOOM avec une traduction simultanée vers l'arabe, sera animée par le professeur et psychiatre marocain, Dr. Mehdi Paes, et modérée par le directeur de l'Institut Cervantes de Rabat, José María Martínez, a précisé l'Institut Cervantes dans un communiqué. Au cours de cette rencontre, le conférencier abordera plusieurs thématiques liées aux inquiétudes et aux réactions psychiques provoquées par cette pandémie invisible et imprévisible.

Il traitera également des questions relatives à l'impact psychologique de la Covid-19, poursuit la source, notamment les réactions psychiques les plus fréquentes et la tolérance au confinement et à la distanciation sociale, ainsi qu'à la prévention des réactions psychologiques négatives. La rencontre s'inscrit dans le cadre d'un cycle de conférences en ligne, organisé du 20 octobre au 10 décembre par l'Institut Cervantes de Rabat, sous le signe "Au temps de la Covid-19: médecine, économie et culture", explique le communiqué, notant que ces conférences, animées par d'éminents académiciens, scientifiques et chercheurs d'Espagne, du Maroc et du Mexique, sont retransmises via Facebook.