Congo-Brazzaville: Entrepreneuriat - Des diplômés sans emploi formés à la conception des projets

Issus des différents arrondissements de Brazzaville, vingt-cinq jeunes diplômés ont bénéficié, le 21 novembre, des formations sur l'élaboration des projets bancables, la recherche d'emploi... Le Réseau des entrepreneurs et des managers associatifs (REMA), à l'origine de l'activité, projette de former au moins cinq cents récipiendaires au cours des prochains mois.

L'engagement du réseau est de promouvoir la culture entrepreneuriale en milieu juvénile, a indiqué le coordonnateur du REMA, Benjamin Marley Nioli, contre les idées reçues qui pensent que la réussite c'est seulement le recrutement à la Fonction publique. Cette plateforme entend donc apporter aux jeunes les connaissances techniques et le savoir-faire nécessaire, afin de les mettre en contact avec le monde du travail.

« Pour la majorité des jeunes congolais, la recherche de l'emploi est un véritable casse-tête. Cela découle notamment du système éducatif national qui ne favorise pas l'insertion socioprofessionnelle et la création de l'emploi. C'est pour cette raison que nous nous sommes constitués en réseau pour pouvoir sensibiliser les autres jeunes à l'auto-emploi », a signifié Benjamin Marley Nioli.

L'organisation des séminaires de formation constitue l'une des actions retenues par le REMA pour atteindre les couches cibles. En outre, cette plateforme mise sur l'accompagnement et le coaching des jeunes ; le conseil en management et leadership organisationnel ; la conception, le montage et suivi des projets ; et la recherche des stages professionnels pour les diplômés en vue de l'insertion socioprofessionnelle.

Pour l'un des intervenants, Rosca Galangali Ikouma, le secrétaire général du REMA, le réseau est au front contre la pauvreté et le chômage. « Si les jeunes congolais apprennent à devenir des managers et entrepreneurs, je pense que nous allons gagner le combat contre la pauvreté et le chômage. Aujourd'hui, nous formons vingt-cinq et nous espérons en former plus de cinq cents dans les tout prochains jours », a assuré Rosca Galangali Ikouma.