Maroc: "Bayt Dakira " , partenaire du ministère de l'Éducation nationale pour promouvoir la richesse de toutes nos diversités

"Moins d'un an après la visite de SM le Roi Mohammed VI, Bayt Dakira a donné corps, réalité et contenu à la pédagogie, à l'éducation et au partage de toutes nos diversités", a déclaré, samedi à Essaouira, M. André Azoulay, Conseiller de SM le Roi et Président-Fondateur de l'Association Essaouira-Mogador.

S'exprimant lors de la cérémonie de signature d'une convention de partenariat et de coopération pour la promotion des valeurs de tolérance, de diversité et de coexistence dans les établissements scolaires et universitaires, M. Azoulay a salué "l'exceptionnelle créativité et le talent didactique des équipes du Ministère de l'Education Nationale qui ont installé dans le cursus scolaire dès cette rentrée des manuels scolaires qui disent à nos enfants la profondeur et la place du Judaïsme marocain dans l'histoire longue de notre pays".

"La dynamique que vous avez impulsée et le partenariat innovant que vous mettez en place aujourd'hui avec l'Association Essaouira-Mogador et le Centre d'Etudes et de Recherches sur le Droit Hébraïque au Maroc, qui siège à Bayt Dakira, feront date dans nos annales", a souligné le Conseiller de SM le Roi à l'adresse de M. Saaid Amzazi, ministre l'Education Nationale, de la Formation professionnelle, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

Mettant en relief l'impressionnant impact, l'enthousiasme et l'unanimité des réactions enregistrées dans le monde pour saluer "la démarche pionnière, volontariste et inclusive du Royaume du Maroc ainsi que le caractère exemplaire de ses choix philosophiques, moraux et civiques, M. Azoulay a exprimé "toute sa fierté de voir Essaouira, forte de son partenariat avec le Ministère de l'Education Nationale, monter une nouvelle fois en première ligne, pour partager et dire au plus grand nombre la richesse et la pérennité de toutes nos diversités qui sont plus que jamais au cœur de la modernité de notre société".