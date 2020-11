Soudan: Le FRS exhorte à élaborer un plan pour résoudre les crises économiques

Khartoum — Les leaders du Front Révolutionnaire Soudanais (FRS) ont appelé les autorités concernées et l'organe exécutif à mettre en place un plan économique qui trait les crises économiques urgentes rencontrant le pays actuellement et à prêter une attention particulière aux questions des moyens de vivres de peuple, relancer la sécurité et du bien-être, les personnes déplacées et des réfugiés et de l'agriculture.

Le Membre du Conseil de Direction du FRS, Ali Shakosh, a dit, lors du premier forum médiatique du front au Friendship Hall aujourd'hui, que le premier objectif du Front Révolutionnaire est d'établir la sécurité et de prêter une attention particulière aux zones rurales en plus du retour des personnes déplacées et des réfugiés dans leurs villages.

Le Secrétaire Général de la Conférence de Kanabi, Dr. Jaafar Mohamedain, a, pour sa part, souligné l'élaboration d'une nouvelle carte pour le peuple de Kanabi, en prêtant attention aux infrastructures, à l'amélioration de la fonction publique et à la lutte contre le système d'autonomisation du régime défunt.

Le Membre du FRS, Al-Amin Daoud, a pour sa part, appelé à prêter une attention particulière aux agriculteurs en plus des ouvriers du chargement et du déchargement du port de Port Soudan.

De son côté, Al-Tom Hajo a appelé à l'amélioration des conditions de vie des citoyens et au développement d'un véritable partenariat entre tout le peuple Soudanais.

Hajo a dit que l'un des slogans les plus importants du Front Révolutionnaire est la transparence, mettant l'accent sur l'interrogation des personnes corrompues et la lutte contre l'autonomisation.

Pour sa part, Mohamed Sharif, a appelé à la levée de tous les effets des injustices qui avaient été subies par le nord au cours de la période précédente.