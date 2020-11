Ile Maurice: Elections - Vote et dépouillement le même jour, les fondations sont posées

La plupart de ceux interrogés, candidats, agents ou encore fonctionnaires, sont d'avis que l'idée de faire le vote et le dépouillement le même jour, a marché, pour une première fois, mais des améliorations sont attendues.

Ce qu'a confirmé le commissaire électoral, en conférence de presse, ce mardi 24 novembre. «Nous devons bâtir sur ces fondations.» Toutefois, ce sont les décideurs politiques qui prennent la décision, a-t-il précisé. «Nous le recommandons» pour les prochaine scrutins.

Quant au fait que les résultats en ligne ne pouvaient être postés le même jour, Irfan Rahman explique que la commission n'a pas eu les ressources financières et logistiques. A l'heure de la conférence de presse, vers 17 heures, les résultats pour une quarantaine de villages sur 130 seulement étaient postés. «Pour les municipales, nous essayerons de créer une application mobile.»

«Fatiguant mais faisable.» C'est en ces termes que Ravi Sharma Ramkhelawon, candidat battu du Parti Progressive à Poste de Flacq, qualifie la journée et la nuit de dimanche. «L'attente est longue et nous avons été plusieurs à ne plus pouvoir tenir en place. Li bien epwizan.» D'autant plus qu'ils ont, pour la plupart, fait un travail de terrain depuis tôt le matin.

Côté folklorique perdu

«Ce n'est pas évident. Mais tout a été bien géré à Poste-de-Flacq. Il n'y a pas de problèmes qui ont surgi. Dan la pratik, bizin dir ki finn pass korek.» C'est ce que ressent aussi Dhanraj Kissoon, élu du Groupement pour le Progrès et Continuité. «L'attente a été longue et stressante. Cette méthode a ses avantages et ses désavantages. Celle-ci est beaucoup plus stressante pour les fonctionnaires, avant tout et les candidats», souligne-t-il.

De plus, avec le vote et le décompte, le même jour, les élections perdent leur côté folklorique. Les exercices se terminent tellement tardivement que nous ne pouvons pas célébrer comme il le faut. «Mem zour pa kapav fer rallye, nanié.» D'ailleurs, fait-il ressortir, lors de la proclamation des résultats, ils n'étaient pas nombreux, les villageois, à savourer la victoire. «Ena finn fatigé atann, zot inn al zot lakaz.»

Jugdish Seetul, candidat indépendant, battu à l'Aventure, âgé de 82 ans, dit ne pas trouver cela une bonne idée. «Premié fwa mo finn trouv enn zafer parey, ek mo trouvé ki se enn danzé.» Il fait surtout référence à la démonstration de force, après la proclamation des résultats. «Les jeunes veulent manifester leur joie, cela peut mal se finir car ils dérangent le voisinage. Bann kuman mwa pa ress atan ziska la fin. Mais bon, c'est une expérience.»

«Pas besoin de garder les suspens»

Nishan Ramduth, élu du parti l'Unité à Poudre-d'Or, lui est ravi. Une initiative qu'il salue, d'ailleurs. «Li pli bon, nou fini tou enn fwa, nou pa bizin gard oken sispens. Nous n'avons pas à attendre. Les résultats sont proclamés le même jour, nous pouvons avoir le cœur net. Aussi, tout est fait dans la transparence.»

Des fonctionnaires, mobilisés pour la tenue de ces élections, sollicités, parlent d'extrême fatigue. «Difficile de se concentrer sur une si longue période, alors que nous n'avons pas droit à l'erreur.» Certains soutiennent ne pas vouloir travailler dans des conditions pareilles. «Pou bizin revwar nou bann kondision si pou fer sa. Comme les périodes de pause entre autres...»

Radhakrishna Sadien, président de la Governement Services Employees' Association (GSEA), estime, lui, que c'est une très bonne chose d'avoir mis sur pied cette nouvelle méthode, mais qu'il faudra désormais se pencher sur son amélioration, dans l'intérêt des fonctionnaires. «Il faudra revoir le mode de fonctionnement, par exemple, augmenter le nombre de fonctionnaire, ou revoir les paperasses, il y en a trop, sans, bien sûr, brûler les étapes. Il faut aussi établir les pauses, le transport et la nourriture de ces employés.»

Il indique attendre un débrief de la part des fonctionnaires concernés, avant de se tourner vers la commission électorale pour une discussion approfondie. «Car cela peut paraître facile et pratique, surtout moins couteux, mais est-ce que les fonctionnaires accepteront de travailler dans des situations pareilles, à l'avenir ?»

Les heures des décomptes

Le tableau ci-dessous donne un aperçu de l'heure à laquelle les décomptes se sont terminés dans les différents villages du pays. Les premiers sont ceux de Chamarel, Grand-Bel-Air, Flic-en- Flac ou encore Baie-du-Cap. Alors qu'il a fallu attendre jusqu'à 2 h 45 pour que cet exercice se termine sur l'ensemble de l'île. Une grande première dans l'histoire des élections car c'est la première fois que le décompte se fait le jour même du scrutin.