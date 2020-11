Algérie: "La semaine de la cuisine italienne dans le monde" en version virtuelle

Alger — La manifestation "La semaine de la cuisine italienne dans le monde" se tient cette année dans le monde entier en version virtuelle, sous forme de master class et de rencontres, a-t-on appris auprès l'Ambassade d'Italie à Alger.

Cette 5ème édition de l'événement qui se poursuit jusqu'au 29 novembre, prévoit un webinaire sur "Le défi d'une alimentation saine pendant la pandémie de Covid-19 dans une situation de réfugiés prolongée" particulièrement axé sur la menace de malnutrition pendant la pandémie dans les camps de réfugiés en partenariat avec le Programme alimentaire mondial (Pam).

Un second webinaire en collaboration avec l'Ecole internationale de cuisine italienne et l'Ecole supérieure d'hôtellerie et de restauration d'Alger sera dédié à la diète méditerranéenne, un processus nutritionnel sain directement liée à l'identité et à la culture de ces pays.

Le programme de "la semaine de la cuisine italienne dans le monde" est ouvert au public sur simple inscription sur le site Internet ou les réseaux sociaux de l'ambassade d'Italie à Alger.

Née en 2016, cette manifestation est organisée par le ministère italien des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale, avec pour but de promouvoir les traditions culinaires et gastronomiques en tant que signes distinctifs de l'identité et la culture italienne.