Congo-Brazzaville: Vie des partis - Le MAR Kouilou prêt pour la présidentielle de 2021

Le Mouvement action et renouveau (MAR) poursuit la formation de ses cadres sur la stratégie de mobilisation et de fidélisation des électeurs. Après l'atelier de renforcement des capacités des cadres de la fédération de Pointe-Noire, c'était le tour le 21 novembre à Louango de la fédération du Kouilou en présence du président national du parti, Roland Bouiti-Viaudo.

La bataille lancée par le MAR s'inscrit dans le cadre de l'agenda politique 2021 en vue de garantir la victoire au candidat de la majorité présidentielle, Denis Sassou-N'Guesso, dès le premier tour du scrutin. Dans son mot de circonstance, la présidente de la fédération MAR Kouilou, Véronique Loemba, a vivement remercié les participants et salué la présence du président national à ses assises. «Cet atelier de renforcement des capacités managériales des cadres du MAR est un moyen d'acquisition des outils et des techniques en vue de mener à bien les missions assignées par la direction politique du parti pour les objectifs visés plus haut », a-t-elle signifié.

L'oratrice a présenté les activités menées par sa fédération depuis la tenue le 29 avril 2017 de l'assemblée générale ordinaire du MAR Kouilou et rappelé la tenue, le 1er mars 2020, d'un atelier de la même nature dans la sous-préfecture de Nzambi. Un atelier au cours duquel elle avait traduit à la direction politique la volonté exprimée par les cadres et militants de toutes les sections, celle demandant au président Denis-Sassou N'Guesso de faire acte de candidature à la présidentielle de 2021.

Très ravi de constater l'enthousiasme des cadres et militants de Kouilou, Roland Bouiti-Viaudo les a remerciés pour l'accueil qui lui a été réservé avec la délégation qui l'accompagne ainsi que les conférenciers pour la qualité des exposés. «Votre présence parmi nous en cet instant témoigne de votre engagement et de votre volonté d'être à l'écoute de la direction politique de notre parti. En organisant cette activité, la direction politique entend mettre à votre disposition des outils efficaces et pertinents devrant vous permettre de faire face au rendez-vous électoral qui pointe à l'horizon », a dit le président national du MAR avant d'inviter les cadres et militants du parti à se joindre aux autres forces de la majorité présidentielle pour garantir à leur candidat unique une victoire à l'élection présidentielle de 2021.

Signalons qu'à la clôture des travaux, le commissaire politique près de la Fédération MAR Kouilou, Laurent Tengo, a salué la présence de tous les cadres à cette activité et rassuré que le MAR Kouilou est prêt pour le combat politique qui s'annonce. «Nous pouvons dire au président national et au bureau politique que nous sommes satisfaits des orientations que nous avons reçues. Nous possédons désormais les outils qui vont nous permettre de conduire idéalement nos stratégies de mobilisation et de fidélisation de nos militants, de nos sympathisants et de l'ensemble des électeurs du département du Kouilou, en vue d'assurer, dès le premier tour, l'élection de notre candidat Denis Sassou N'Guesso », a-t-il assuré. Laurent Tengo s'est réjoui de l'engagement pris par le gouvernement avec l'appui des élus locaux et nationaux afin de régler la sempiternelle question de la « Boucle du Kouilou » dont les travaux de réouverture seront lancés le 3 décembre.