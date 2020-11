Congo-Brazzaville: Festival N'sangu Ndji-Ndji - La 16e édition aura lieu en ligne

L'espace culturel Yaro, organisateur de ce grand rendez-vous international des musiques et des arts, a opté cette année pour ce format réduit en raison de la pandémie du coronavirus qui sévit actuellement dans le monde. La 16e édition du Festival N'sangu Ndji-Ndji organisée avec le soutien de Music in Africa sera marquée par un concert live en ligne qui réunira, le 28 novembre, trois groupes de la place.

Les groupes BNG Band, Les Bons Bergers et Berléa BILEM presteront en direct sur internet pour 30 minutes chacun. Leurs prestations se dérouleront dans des conditions logistiques et techniques professionnelles afin de leur permettre de présenter leurs dernières créations à un large public. La 16e édition du Festival N'sangu Ndji-Ndji prévue du 3 au 7 juillet dernier avait été annulée. Mais elle se tiendra finalement grâce au soutien de Music In Africa, partenaire de l'Espace Yaro. Le Concert live marquant cette édition aura lieu le 28 novembre à 19h00.

Le public aura la possibilité de le suivre gratuitement en ligne sur le lien: https://www.facebook.com/NsanguNdjiNdjiFestival . Des rediffusions par groupe auront lieu les 4, 7 et 11 décembre. Une dernière rediffusion du concert global est prévue pour le 14 décembre. Pierre Claver Mabiala, directeur de l'espace Yaro, a précisé que la soirée du concert se déroulera dans le strict respect des mesures barrières contre la covid- 19.

L'évènement se poursuivra avec le concept «Concert live en ligne N'Sangu Ndji-Ndji 2020» en 2021, intégré dans les activités de l'Espace culturel Yaro et revisité par le public de différentes façons (publications internet, concerts lives, projections sur grands écrans et sur les médias locaux... ). Ce qui permettra une bonne visibilité des groupes retenus et du partenaire Music In Africa qui est un portail web d'informations et d'échange dédié au secteur de la musique. Ledit portail répond au besoin d'informations fiables et de mise en réseau entre les professionnels de la musique en Afrique. Il vise également à contribuer à une meilleure collaboration entre les artistes au niveau international, ainsi qu'à accroître la sensibilisation aux scènes musicales africaines.

Notons que le Festival N'Sangu Ndji-Ndji, le plus grand projet de l'Espace culturel Yaro, est un évènement annuel qui vise à renforcer et à soutenir la diversité culturelle, la cohésion sociale, le vivre-ensemble et le dialogue des cultures à travers la musique et les arts, dans la ville cosmopolite de Pointe-Noire. Ce Festival accueille des artistes et des professionnels de la culture, des arts et de la musique de divers horizons. Plusieurs activités sont organisées dans ce cadre (concerts, spectacles, ateliers, formations, show-cases, animations, actions culturelles et autres).