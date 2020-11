Congo-Brazzaville: Assemblée nationale - Recomposition des bureaux des commissions permanentes

La chambre basse du Parlement a procédé le 24 novembre, au cours d'une plénière dirigée par son 1er vice-président, Léon Alfred Opimbat, à la recomposition des bureaux des commissions des lois et affaires administratives, défense et sécurité ainsi que plan, aménagement du territoire et infrastructures.

Assurant l'intérim depuis le décès du président de la commission défense et sécurité, Félix Ibara Ndeli, le 15 mai 2019, Henri Zoniaba Ayimessone a été confirmé à ce poste. Il était auparavant 1er vice-président de la commission, poste qu'occupe désormais Joseph Mbossa. Gaëtan Nkodia Kynd est devenu 2e vice-président de la commission, cédant ainsi le poste de rapporteur à Antoine Bienaimé Obam Ondon. José Cyr Ebina a, quant à lui, gardé son poste de secrétaire de la commission défense et sécurité.

Au niveau de la commission plan, aménagement du territoire et infrastructures, Blaise Ambeto a été désigné président en remplacement de Dominique Ondzé décédé le 2 janvier dernier. Jean Didace Médard Moussodia assume les fonctions de 1er vice-président et Raymond Isaac Follo celles de 2e vice-président. Frédéric Yeka et Saturnin Otsaleyoua sont respectivement rapporteur et secrétaire de la commission.

Pas de grands changements à la commission des lois et affaires administratives où une seule personne a fait son entrée. Il s'agit d'Alphonse Bidounga qui a été désigné secrétaire. Le reste du bureau demeure le même. En effet, on y trouve Fernand Sabaye comme président ; Albert Mbouma 1er vice-président ; Ngoma Mboukou Ulrich 2e vice-président ; Bersol Exaucé Ngambili Ibam rapporteur.

Notons que la composition des bureaux des cinq autres commissions permanentes de l'Assemblée nationale est restée inchangée. Il s'agit notamment de la commission économie, finances et contrôle de l'exécution du budget de l'Etat ; la commission affaires étrangères, coopération et des Congolais de l'étranger ; la commission santé, affaires sociales, famille et genre ; de la commission environnement et développement durable ainsi que de la commission éducation, culture science et technologie.