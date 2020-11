Afrique: UFOA A - La Gambie complète le dernier carré du tournoi qualificatif à la CAN U20

Dans cette rencontre, l'équation était simple, la Gambie avait besoin d'une victoire quelque soit le score après sa large défaite (1-5) contre le Sénégal alors que la Sierra Leone qui a poussé les Lionceaux au nul (1-1), pouvait se contenter d'un nouveau nul.

"Et c'est quelque chose de difficile, jouer le nul face à une talentueuse équipe comme celle de la Gambie", avait avancé le coach adjoint sierra-léonais, Hasan Ceesay.

Le match va démarrer par un jeu du chat et de la souris et dans cette partie, ce sont les Gambiens qui sont sortis gagnants.

Après avoir soupesé les forces de l'adversaire durant toute la première période, les Scorpions ont sorti leur dard lors des 45 dernières minutes et piquer à deux reprises.

Six minutes après la mi-temps, Adama Kanteh bien décalé par Lamarana Jallow met une frappe sous la barre sierra-léonaise pour l'ouverture du score.

Sonnée par ce but, la Sierra Leone essaie de répondre mais la Gambie si elle plie, elle refuse de rompre jusqu'à inscrire le deuxième but de la partie à 6 minutes de la fin de la partie par Momodou Bojang qui a profité d'un dégagement manqué de la défense sierra-léonaise.

La Sierra Leone joue son va-tout et refuse d'abdiquer malgré les deux buts d'écart. Si le capitaine Abdul Conteh réussit à réduire le score à la 90-ème minute sur un centre de Alusine Kamara, elle n'est pas arrivée à égaliser au grand désespoir de ses joueurs affalés au coup de sifflet final.

Dans l'autre camp, c'est bien entendu la joie d'avoir réussi à rejoindre le Sénégal, la Guinée et la Guinée Bissau en demi-finales.

Mercredi avec la dernière journée dans le groupe B, Guinée-Guinée Bissau et Mali-Mauritanie, on aura le classement de la poule et les matchs des uns et des autres.

Hasan Ceesay, coach adjoint Sierra Leone : "C'est tellement difficile de jouer le nul, nous avons essayé mais nous n'avons pas réussi. Il faut féliciter la Gambie qui est venue très motivée sur cette rencontre. C'est aussi ça le football et il faut savoir reconnaître la supériorité de son adversaire".

Matar Mboge : "Je félicite mes joueurs, je suis vraiment fier du travail qu'ils ont fait ce soir. Ce n'est pas évident de revenir dans un tournoi après avoir perdu 1-5 mais nous avons cherché et trouvé la motivation nécessaire pour revenir et gagner cette rencontre. Nous avons misé tout sur la victoire et nous avons joué avec beaucoup de confiance".