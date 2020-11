Maroc: L'OECS soutient les mesures prises par le Royaume du Maroc dans la zone d'El Guergarat

Rabat — L'Organisation des États des Caraïbes Orientales (OECS) a exprimé, au nom de ses États membres, son soutien "aux mesures prises par le Gouvernement marocain pour préserver la paix et la stabilité dans la +zone tampon+ d'El Guergarat, au Sahara et pour permettre la libre circulation des personnes et des biens vers le continent africain".

Dans un communiqué publié sur son site officiel, l'OECS a également exhorté les différentes parties à "adhérer aux résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies, en particulier les 24.14 et 24.40 qui appellent au maintien de la paix et de l'ordre dans cette région d'Afrique du Nord".

L'Organisation a en outre invité toutes les parties à "s'abstenir de tout acte d'agression et à garantir la sécurité des civils et la libre circulation des personnes et des biens dans la zone d'El Guergarat", appelant toutes les parties à se conformer à tous les accords de cessez-le-feu existants.