Maroc: Tarfaya - Inauguration de plusieurs projets INDH pour plus de 1,2 millions de dhs

Tarfaya — Les programmes de l'Initiative nationale pour le développement humain (INDH) à caractère social, inaugurés dans la province de Tarfaya à l'occasion du 65ème anniversaire de la Fête de l'Indépendance, ont mobilisé une enveloppe budgétaire de l'ordre de 1.223.614 DH.

Ces projets, inaugurés par le gouverneur de la province de Tarfaya, Mohamed Hamim, s'inscrivent dans le cadre du 4ème programme de l'INDH relatif à l'impulsion du capital humain chez les générations montantes.

Ces projets concernent la distribution d'équipements et de matériel médical destiné à la lutte contre le nouveau Coronavirus, d'un coût de 800.000 DH, la distribution de matériel médical pour femmes et enfants (300.000 DH) et la distribution de bicyclettes pour élèves issus de familles vivant dans la précarité, en vue de lutter contre l'abandon scolaire, pour une enveloppe de 123.614 DH.

Le gouverneur de la province a également procédé à la distribution de véhicules de transport scolaire et d'ambulances, dans le cadre de l'INDH, dont des véhicules pour le transport des personnes souffrant d'insuffisance rénale en vue d'alléger les souffrances de ces patients et d'améliorer les services de santé dans la province pour un coût estimé à 350.000 DH.

A cette occasion, le gouverneur et la délégation l'accompagnant ont procédé à la distribution d'une ambulance au profit de la commune Tah (village des pêcheurs Amgriou) pour un coût de 300.000 DH, d'un véhicule pour le transport des personnes vivant dans la précarité, deux véhicules de transport scolaire pour une somme de 700.000 DH pour lutter contre le décrochage scolaire et un véhicule de transport sportif (340.000 DH) pour garantir la participation des clubs de la province aux différentes compétitions régionales et nationales.