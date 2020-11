Maroc: L'EN des locaux s'offre le MCO en amical

Stage pour les U20 et double test ghanéen pour le Onze féminin

La sélection nationale des joueurs locaux s'est imposée face au Mouloudia d'Oujda sur le score de 4 buts à 0, en match amical disputé lundi au complexe sportif Prince Héritier Moulay El Hassan à Rabat. Les buts des hommes de Houcine Ammouta ont été inscrits par Reda El Hajhouj(35e),Ibrahim Bahraoui (44e), Abdelilah Hafidi (55e) et Zakaria Hadraf (80e).

Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des préparatifs des champions d'Afrique en titre pour la 6ème édition du Championnat d'Afrique des Nations (CHAN) prévu en janvier prochain au Cameroun. L'équipe nationale jouera une deuxième rencontre amicale jeudi face à l'Ittihad de Tanger. Par ailleurs, la sélection nationale U20 effectuera, du 23 novembre au 1er décembre, un stage de préparation au Complexe Mohammed VI de football à Maâmora, a indiqué lundi la Fédération royale marocaine de football. Les joueurs convoqués devaient effectuer un test de dépistage de la Covid-19 conformément au protocole sanitaire mis en place parles autorités compétentes, a précisé la Fédération dans un communiqué.

Voici, par ailleurs, la liste des joueurs convoqués: Taha Mourid et Abdelmoughit Al Oualji (WydadCasablanca), Mohammed Réda Asmama, Youssef Leghzal, Akram Nekkach, Mohamed Jaouab, Haytam Mnaouet, Anas Nanah, Hamza Bouskal, Oussama Raoui et Mohamed Amine Shal (Académie Mohammed VI), Zakaria Driouech,Abdellah Farah etTahaAlIchbili (Raja Casablanca), OussamaZamraoui etAchraf Gharib (Chabab Mohammédia), El Mahdi Moubarik, Mountassir Lahtimi, Ayoub Mouloua et Mahdi Maouhoub (Fath Rabat),Ismail Korad (Moghreb Tétouan), Réda Zamrani (Kawkab Marrakech), HamzaDarii (DifaaElJadida) et Hamza Ighamen (FAR).

Pour ce qui est de la sélection nationale féminine, elle disputera deux matchs amicaux face à son homologue ghanéenne, les 26 et 30 novembre à Accra. Ces deux rencontres serviront de préparation de l'équipe nationale féminine pourles prochaines échéances, a annoncé lundi la FRMF dans un communiqué.

Voici, par ailleurs, la liste des joueuses convoquées: Assia Zouhir (Atlas Khénifra), Imane Abdel Ohoud (Ittihad Tanger), Soumia Hadi (Club Municipal Meknès),NezhaAitBaba Halim et Sanae Bendekane (Club Municipal Laâyoune), Khadija Rmichi, Nahya Benzina, Siham Boukhami,NourimaneAadi, FatimaTaknaout,Ghizlane Chebbake, Ibtissam Jridi, Fatima-Zahra Adahmouss et Najat Badri (FAR), Rania Essalmi (Club sportif Atlas 05), Hanane Ait El Haj (Saragosse -Espagne), SalmaAmani (Dijon - France), Nahla Nekkach Loudi (Dijon - France), Naoual Fatima Winikh (SaintEtienne - France),Zoubida Al Bestali (Naples - Italie), Fatima-Zahra Akif (Club Jaouhara Larache), Kenza Al Allaoui (Saint Maure - France), Fatima-Zahra Al Gharbi Brima (Barcelone -Espagne) et Samia Fakiri (LaRochesur-Yon - France).