Maroc: Parution de l'édition arabe des "Voix de Marrakech" de l'Allemand Elias Canetti

La maison d'édition "Safsafa" au Caire, a publié récemment la traduction arabe du récit de voyage "Les voix de Marrakech", écrit par l'auteur allemand, Elias Canetti, après son séjour dans la ville ocre en 1953.

Cette traduction arabe porte la signature de l'écrivain et chercheur égyptien Salah Hilal, professeur de littérature allemande moderne à l'université Ain Shams, au Caire. L'ouvrage, qui appartient à la littérature de voyage, a été traduit à plus de 17 langues et publié en 70 éditions dans tous les continents. L'auteur emmène le lecteur dans une promenade dans les souks et les ruelles de Marrakech, suivant d'un œil très attentif et bienveillant les moindres détails de cette ville qui l'a agréablement marqué.

Canetti (1905-1994) a remporté le prix Nobel de littérature en 1981 pour son œuvre littéraire caractérisée par l'ampleur des perspectives, par la richesse des idées et la puissance artistique. Selon le traducteur, le plus frappant dans les récits de cet ouvrage (14 récits), c'est l'admiration manifeste exprimée par l'auteur envers les habitants et leur mode de vie alors qu'il sillonnait les ruelles de la ville ocre