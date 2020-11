Maroc: Cinq ouvrages d' auteurs marocains en lice pour le Prix du livre Cheikh Zayed

Cinq ouvrages d'auteurs marocains sont en lice pour remporter la 15ème édition du Prix du livre Sheikh Zayed dans les catégories «arts et études critiques» et «développement et construction de l'Etat».

Dans la catégorie "Arts et études critiques", 10 ouvrages sont en lice dont 4 d'auteurs marocains, à savoir "Discours en parabole, dialogue de pensée et d'autorité, approche délibérative et cognitive" du chercheur Said Jabbar, "L'image entre dissimulation et manifestation chez Muhyiddin Ibn Arabi" du chercheur Ahmed Kazi, "Le récit arabe imaginé: une étude sur les structures et les fonctions d'AlAajaibi" du chercheur marocain Mustafa AlNahal et "L'éthique de l'interprétation: de l'anthologie du texte à l'anthologie de la compréhension" du chercheur marocain Mohamed El-Hirach.

Dans la catégorie "Développement et construction de l'État", 8 ouvrages sont en lice dont "Le Coran et l'essence du changement (texte religieux et l'Homme)" du chercheur marocain Idriss Hammadi.

Le Prix avait récemment révélé la longue liste de la catégorie "littérature pour enfants et adolescents", qui comprenait 13 œuvres d'auteurs de 7 pays arabes, dont le "Jardin d'émeraude" de l'écrivain marocain Rajaa Mallah. Un communiqué de la direction a indiqué que le Prix du livre Sheikh Zayed poursuivra la publication des longues listes des autres catégories.

Le Prix comprend neuf catégories: «Littérature», «Traduction», «Arts et études critiques», «Développement et construction de l'État», «Littérature pour enfants et jeunes», «Culture arabe dans d'autres langues», «Jeune auteur», «Technologies de l'édition et de la culture» et "Personnalité culturelle de l'année".

Dans la catégorie "Personnalité culturelle de l'année", le lauréat reçoit une prime de 270.000 dollars, alors que dans les autres catégories, la récompense s'élève à près de 204.000 dollars.