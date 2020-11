Algérie: Jeux olympiques 2021 - Remise de subventions à 325 athlètes représentant 21 fédérations

Alger — Le ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) a procédé à l'octroi de subventions destinées à la préparation des athlètes qualifiés et qualifiables aux Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo 2021 ainsi qu'en prévision des Jeux méditerranéens d'Oran 2022, indique mardi un communiqué du MJS.

Ces subventions seront attribuées à 325 athlètes (127 filles et 198 garçons), représentant 21 fédérations sportives sur la base d'un programme global et de plans de préparation individualisés s'étendant jusqu'en juin 2021.

Les fédérations sportives concernées sont : le handisport, l'athlétisme, le cyclisme, la boxe, le handball, luttes associées, le karaté-do, le judo, la gymnastique, la natation, l'aviron et le canoë kayak, le basket-ball, l'escrime, le tennis, le volley-ball, la voile, l'haltérophilie, le badminton, le taekwondo, le tir sportif et le tennis de table.

"Le versement de ces subventions s'inscrit dans le cadre d'un plan d'action global élaboré par le secteur de la Jeunesse et des Sports à l'effet d'assurer la prise en charge complète des athlètes d'élite et de haut niveau et des jeunes talents sportifs.", conclut le communiqué.