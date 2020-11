Madagascar: « Ho soa hatrany » - Le nouveau cru d'AmbondronA

AmbondronA a présenté « Ho soa hatrany » à la presse hier.

Bonne nouvelle pour les fans d'AmbondronA . Après de long mois voire deux années d'attente, le groupe a annoncé la sortie imminente de son septième album.

« Ho soa hatrany », tel est l'intitulé de cet album collector qui sera disponible à partir de demain dans toute la Grande île, en streaming. Constitué de neuf titres dont « Aza ela any » et « Ny lalanao atao », l'opus porte toujours la signature bien marquée d'AmbondronA, tout en étant éclectique. Du pop rock certes, mais avec leur touche propre qui fait la particularité du groupe.

Histoire de marquer le lancement, plusieurs dates sont prévues pour la rencontre avec les inconditionnels. La plus proche reste l'après-midi du samedi 28 novembre à l'Aero Village à Talatamaty. Au programme, showcase et séance de dédicace en entrée libre. Dans la soirée du 4 décembre, la bande se retrouvera dans le hall de la City Ivandry, toujours dans le cadre de la promotion de « Ho soa hatrany ». Pour le mois de décembre, AmbondronA investira l'Ifm Analakely les 11 et 13, pour enchainer ensuite au Santilo Anosizato les 18 et 19 décembre 2020. Évidemment, chaque rencontre se fera dans le total respect des gestes barrières.

Il y a deux ans, Kix et ses compères ont travaillé d'arrache-pied sur cet opus en préparation de la célébration des 20 ans du groupe en 2021. Malheureusement, avec l'annulation du grand spectacle au Coliseum Antsonjombe au mois d'avril, pour cause de pandémie, la sortie de l'album a dû être reportée ce mois-ci. Etant donné que « Ho soa hatrany » a été « masterisé » en Europe, il a fallu attendre la réouverture des frontières pour son arrivée dans la Grande île.

Pour rappel, AmbondronA a fait ses heures en sortant le tout premier album « 'Lay tanàna » en 2002. En 2013, « Havaoziko », le sixième album est mis sur le marché. Depuis, la bande à Beranto enchaîne les singles tout en remplissant le Coliséum, enchaînant les tournées nationales et internationales. Beranto de mentionner que « nous n'avons plus envisagé de sortir des albums sur support étant donné qu'Il est temps de suivre le courant à l'ère du digital, toutefois, à la demande du public, nous avons décidé de faire de « Ho soa hatrany » un album collector en digipack. » Un cadeau d'avant noël qui fera plus d'un heureux parmi les inconditionnels, à pourvoir dans les telma shop dès demain.