Madagascar: « Sport et Entrepreneuriat » - Une quarantaine de jeunes en formation à Diego

Le cinquième séminaire régional sur « Les métiers du sport et entrepreneuriat » a débuté ce lundi, et ce jusqu'au 27 novembre à Diego.

C'est une initiative de l'ambassade de France à Madagascar, l'Académie nationale des Sports, en collaboration avec La Maison du Sport et la Direction régionale de la jeunesse et des sports Diana. Une quarantaine de jeunes sportifs et sportives de 15 à 25 ans toutes disciplines sportives confondues ou dans une association de jeunes ont suivi cette formation. Ils sont issus des trois régions à savoir Diana, Sava et Sofia.

La formation a pour objectif de renforcer leurs compétences en matière de « métiers du sport et de l'entrepreneuriat », et en création d'entreprise dans le secteur. « Comment faire pour que le métier du sport soit un emploi stable et à vivre ? » fait partie des thèmes importants à aborder durant les cinq jours. A travers cette formation, les participants pourront se familiariser avec tous les métiers du sport. La première journée de formation a vu l'engouement des jeunes.

En effet, la formation a été suspendue à cause de l'épidémie de Covid-19. Par conséquent, l'effectif est limité à 40 participants pour cette édition.