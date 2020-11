Madagascar: Tennis de table - Les pongistes d'Ambatondrazaka visent le titre national

Un marathon de championnats en tennis de table chaque week-end, que ce soit chez les ligues ou les sections. Le but est de former une bonne équipe apte à représenter chaque ligue au championnat national en fin décembre.

Les pongistes qui représenteront la section d'Ambatondrazaka au championnat de la ligue Alaotra Mangoro sont connus. En effet, le championnat de la section s'est déroulé ce week-end et a connu une participation de vingt-cinq pongistes issus des clubs d'Ambatondrazaka. Chez les séniors, Benja a été sacré champion en s'imposant face à Haja par 3 sets à 0, tandis que le titre a été arraché par Solohery chez les vétérans. Les autres champions sont : Njara, Sarobidy, Noah, Ravaka et Milena dans leurs catégories respectives.

La section d'Ambatondrazaka de tennis de table a déjà existé depuis 20 ans. Elle ne rate jamais le championnat de la ligue, celui qui est organisé chaque année. Le président vise la participation de ces pongistes au championnat national du 27 au 30 décembre. « La section compte actuellement environ une trentaine de pongistes. Certains d'entre eux ont déjà remporté des titres nationaux. Mais nombreux sont ceux qui ont été transférés dans d'autres clubs à Antananarivo et ont représenté la Grande Ile à la compétition internationale », a fait savoir Solohery Randriakoto, président de la section et non moins conseiller technique régional.

En effet, la ligue Alaotra Mangoro est composée par deux sections : la section d'Ambatondrazaka et celle de Moramanga. Le championnat de la Ligue se déroulera en début du mois de décembre. Plusieurs pongistes talentueux ont été formés dans la ligue, et ont fait sa fierté, tant sur le plan national qu'international. Rappelons que cinq pongistes d'Alaotra Mangoro ont complété la délégation malgache de cette discipline sportive aux Jeux des Îles de l'Océan Indien à Maurice en 2019. Notons aussi qu'ils ont remporté cinq médailles dont une d'or, deux d'argent et trois de bronze. En sus de cela, un athlète était parmi les quatre pongistes de l'équipe nationale qui étaient nos porte-fanions aux Jeux Africains au Maroc, la même année.