Congo-Kinshasa: La Fondation GEGE KIZUBANATA organise un Festival pour Personnes vivant avec Handicap dans le Hall de l'Hôtel Pullman

Ensemble avec le Ministère Délégué aux Affaires Sociales en charge des PVH et des APV, la Fondation GEGE KUZUBANATA organise à l'occasion de la journée Mondiale des Personnes vivant avec Handicap un Festival dénommé "Festival Handicap", donne-moi une chance.

Ladite Fondation s'est donnée pour mission de promouvoir une plus grande justice sociale et le renforcement des capacités des personnes vulnérables dans l'exercice de leurs libertés. C'est pour cela qu'elle profite de cette journée dédiée aux personnes vivant avec handicap, en partenariat avec le Ministère des Affaires Sociales chargé des personnes vivant avec Handicap et autres personnes vulnérables, pour organiser durant deux jours, soit les 5 et 6 décembre 2020, à l'Hôtel Pullman un Festival dénommé : "Festival Handicap- donne-moi une chance"

La finalité de Festival est de réunir et interpeller les acteurs socioéconomiques autour de la question du Handicap en vue de les inciter et les encourager à participer à l'intégration sociale des personnes handicapées et de celles qui appartiennent à un des groupes vulnérables.

Durant le Premier jour du Festival, un dîner de gala sera organisé pour présenter le plan stratégique de la Fondation pour la promotion des droits des personnes handicapées et procéder à un appel des fonds pour soutenir la réalisation de ce plan. Il sera question que les cœurs de personnes de bonne volonté se laissent attendrir pour réunir les fonds qui serviront à soutenir la scolarité des enfants handicapés dans les conditions adéquates. Les activités prévues à cet effet sont : "un concert, une exposition, un défilé de mode".

Le deuxième jour sera consacré à la mise en lumière des activités réalisées par les personnes handicapées dans divers domaines : Couture, coiffure, peinture, art, mode.

A cet effet, le chapiteau du Pullman Hôtel sera transformé en une foire ayant au moins vingt stands dans lesquels les organisations participantes exposeront les biens et les services qu'ils offrent et expliqueront le sens de leurs activités.

Cette activité visant la visibilité des efforts fournis par les personnes vivant avec handicap et la demande de l'appui que les congolais peuvent leur apporter afin de leur permettre de vivre dans la dignité, est accompagnée par la première dame de la République Madame Denise Nyakeru Tshisekedi ; la Ministre Irène Esambu Diata ; Madame Benita Murekatete ; Madame Liliane Temuni ; Madame Barbara Kanam et l'artiste musicien Héritier Watanabe.