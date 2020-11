Congo-Kinshasa: Fin des Consultations - Le verdict de Félix Tshisekedi attendu !

«Les Consultations initiées par Monsieur le Président de la République ont rencontré un tel engouement, que leur clôture est repoussée à ce mercredi 25 Novembre 2020 ». C'est par ce court message que le Porte-parole du chef de l'Etat, Kasongo Mwema Yamba Yamba, a annoncé dans la soirée de mardi sur son compte Twitter, le report de la fin des Consultations qui ont pratiquement fait l'actualité depuis le début du mois. Des décisions importantes sont attendues du président Félix Tshisekedi qui, lors de son discours en pleine crise politique, avait promis de revenir, naturellement par voie de médias, pour donner la nouvelle ligne directrice à suivre, sur base de l'Union sacrée qu'il aura formé à l'issue de ces Consultations.

Après plus de deux semaines d'audiences accordées aux différentes personnalités issues de toutes les tendances politiques ainsi que celle de la société civile, une tendance nette se dégage selon la Présidence de la République, de par les déclarations des uns et des autres, et sans vouloir anticiper sur le verdict du Chef de l'Etat, en faveur notamment, d'une Union sacrée de la Nation.

Parallèlement, une Commission est au travail pour compiler les mémos, les avis et considérations, d'en faire une synthèse à mettre à la disposition du Président de la République qui, dernier ressort, s'en inspirera pour rendre ses conclusions.

Rappelons que lors de son discours annonçant les consultations présidentielles, le Chef de l'Etat avait souhaité mettre en place une Union sacrée de la Nation, en vue de matérialiser sa vision, et donc répondre aux attentes de la population.

Ce mardi qui devait en principe être le dernier jour des consultations présidentielles, le chef de l'Etat a reçu les secrétaires généraux de l'administration publique, mais également les officiers généraux retraités.

Ballet diplomatique au Palais de la Nation

Jean- Marc Châtaigner, Jo Indekeu et James Duddridge, ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires, respectivement de l'Union européenne et du Royaume Uni et ministre britannique pour les Affaires africaines ont échangé tour à tour, mardi au Palais de la Nation, avec le Président de la République, Félix- Antoine Tshisekedi Tshilombo, sur des questions se rapportant à la coopération bilatérale avec la République démocratique du Congo.

Jean- Marc Châtaigner, ambassadeur de l'UE en RDC, a fait savoir qu'il a échangé avec le Chef de l'Etat sur des questions relatives à la présidence tournante de l'Union africaine que la RDC va assumer à partir de 2021. Il a précisé que l'UE et l'UA travaillent étroitement sur cette question pour préparer les discussions que le futur président en exercice de l'UA, Félix- Tshisekedi va avoir, en décembre prochain, avec Charles Michel, Président du Conseil européen. Le haut fonctionnaire européen a indiqué qu'il a également abordé avec le Chef de l'Etat des sujets en rapport avec le programme de l'UE en RDC dans les six prochaines années, entre 2021 et 2027.

Ils ont également discuté sur des projets immédiats que l'UE et la RDC ont en commun, à savoir l'inauguration de l'académie de police, les travaux d'un barrage hydroélectrique au Nord-Kivu et la programmation de la coopération avec la RDC pour s'inscrire dans la vision du Chef de l'Etat. S'agissant des consultations initiées par le Président de la République, l'ambassadeur Châtaigner a dit qu'il s'agit d'un « processus très positif » qu'on doit encourager, qui permet à l'autorité de recueillir les opinions de la population pour l'avancement du pays. S'agissant de l'état de coopération entre la RDC de l'UE, il a dit que celui-ci évolue plus dans les domaines de l'environnement, la santé, l'économie. Bientôt, a-t-il poursuivi, de nombreux investisseurs européens vont venir en RDC.

La Belgique en renfort

Jo Indekeu, ambassadeur du Royaume de Belgique en RDC a refusé de livrer la teneur de son entretien avec le chef de l'Etat. Il a toutefois indiqué que la Belgique soutient et soutiendra toutes les initiatives et forces qui viseraient à améliorer la situation des Congolais, que ce soit en matière des réformes socioéconomiques, l'instauration de la paix, la sécurité, l'état de droit, la lutte contre la corruption et l'impunité.

James Duddridge, ministre britannique pour les Affaires africaines, lui, a fait savoir qu'il a eu des discussions avec le Chef de l'Etat sur l'appui que le Royaume Uni compte apporter à la RDC dans les secteurs de santé et de l'éducation.

Le Ministre britannique a révélé qu'il va se rendre à Kananga pour inaugurer un centre de santé et ouvrir une école qui ont été financés par le Royaume Uni. Il a dit avoir félicité le Président de la République pour les efforts fournis par la RDC en vue de mettre fin à l'épidémie d'ebola à l'Equateur, pour laquelle le Royaume Uni avait contribué pour un montant de 5 millions de livres sterling et une contribution de 12 millions de livres sterling pour la lutte contre la COVID-19 ainsi qu'un appui plus général dans le secteur de la santé de l'ordre de 54 millions de livres sterling.