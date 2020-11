Congo-Kinshasa: Dans le cadre de la campagne «PESA MONINGA SOURIRE» - Eliezer Ntambwe compte plus de 80 actions en faveur des nécessiteux

Aussi rude qu'aura été cette année, le sourire aura ravivé les bénéficiaires des œuvres de charité du Député national Charmant Eliezer Ntambwe Mposhi. Sans relâche, avec le cœur, l'élu de la Lukunga a entrepris dès l'entame de la présente législature, une série interminable d'actions de bienfaisance en faveur des personnes vivant avec handicap et aux nécessiteux de manière générale à travers la Ville-province de Kinshasa.

Dans le cadre de la campagne «PESA MONINGA SOURIRE» qui accompagne cette initiative, l'Honorable Ntambwe offre des biens de première nécessité et d'utilité sociale à cette catégorie de personnes, avec le concours de plusieurs donateurs, des partenaires et personnes de bonne volonté. Ce mardi 24 novembre 2020, en sa résidence à Limete, il a posé le même geste fort.

Plusieurs associations des personnes vivant avec handicap ont reçu des mains du Député national Eliezer Ntambwe des chaises roulantes et des béquilles pour ceux qui en manquaient, mais aussi des vivres dont des sacs de riz, de semoule, de l'huile végétale, des vivres frais, sans oublier des fournitures scolaires pour les enfants, des vêtements, des savons, du lait et pleins d'autres biens.

Une action capitale qui intervient à la veille des festivités de fin d'année, mais surtout à quelques jours du 3 décembre, date commémorant les personnes handicapées à travers le monde. Toutefois, l'Honorable Eliezer Ntambwe n'a pas attendu cette célébration pour agir en faveur de ces êtres entièrement humains, mais très souvent laissés pour compte.

"Je n'ai jamais été d'accord du fait que pour faire un geste, il faut attendre une quelconque commémoration. Raison pour laquelle nous avons anticipé. Nous assistons ces personnes avec le peu que Dieu a mis à notre disposition", a-t-il signifié.

Pour lui, ce n'est pas nouveau. Tant qu'il peut, il agi sans hésiter. "C'est vraiment de la routine pour moi. Je suis pratiquement à la 81ème action depuis que la covid-19 est là. Nous avons estimé qu'on ne va pas en politique pour s'enrichir, mais pour servir. Et, il serait curieux pour moi de constater que quand nous devenons Députés, nous abandonnons la population qui nous a élu et que nous représentons [... ] Au lieu de bourrer la résidence avec les gardes du corps, il faut qu'elle soit bourrée des électeurs, des gens qui vous ont honoré et vous ont donné l'autorisation de les représenter", a souligné le Député national Ntambwe Mposhi.

«Tant que je vivrai, je continuerai avec les actions»

Au cours d'une année très bouleversée, le meilleur élu de la circonscription de la Lukunga a su réunir les efforts qu'il faut pour réellement redonner le sourire à ceux qui manquaient ce brin de lumière dans leur vie. Pour lui, un mot a suffit : la volonté.

"Quand il y a de la volonté, on peut tout faire. Nous menons la même vie, je ne suis pas membre du bureau à l'Assemblée nationale, mais un simple Député. Je me suis dit qu'avec la volonté, nous pouvons le faire parce que ce qui donne c'est le cœur et non la main. Et quand le cœur donne, vous n'allez pas supporter de voir la misère ou la souffrance de quelqu'un d'autre ; vous allez vous dépasser et venir en aide aux nécessiteux", a-t-il laissé entendre.

"Tant que je vivrai, a-t-il poursuivi, je continuerai avec les actions. Mais aussi tant que Dieu nous fera toujours grâce et pourvoira de sorte à ce que nous puissions répondre tant soit peu et assister ceux qui sont dans le besoin".

Notons que spécialement pour ce jour, le Député élu de la Lukunga a posé ses actions de routine conjointement avec la « Fondation ISFRAB» pour remettre des vivres aux nécessiteux.

La suite d'une série...

Pour l'Honorable Eliezer, il est important d'aider son prochain sans pour autant attendre qu'il y ait un enjeu, ou la période de campagne électorale "Aidons-nous chaque fois que Dieu nous donne la possibilité d'agir et non pour un intérêt politique. Alors que les autres passent leur temps à s'insulter dans les médias, de notre côté, nous agissons en faveur du peuple. Tant que nous serons en vie, l'opération PESA MONINGA SOURIRE va se poursuivre".

Pour rappel, en juillet dernier, faisant suite à ses précédentes réalisations, Ntambwe Mposhi avait remis des vivres, et plusieurs biens destinés à la pratique des métiers, aux personnes vivant avec handicap issues de différents coins de la capitale.

Environ 10 associations des personnes handicapées, chacune représentée par un échantillon de ses membres, avaient reçu du Député national des machines à coudre artisanales et électriques, des pagnes, mais aussi des béquilles et chaises roulantes. Il leur avait également été remis des enveloppes leur permettant de se débrouiller pour être plus indépendants, l'objectif étant en effet, de ne pas les assister éternellement.

A travers ces activités à caractère social, Eliezer Ntambwe s'engage à faire la politique autrement.